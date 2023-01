Ainda os professores

Por mais repetidas que sejam as imagens televisivas, não haverá cartazes suficientes, brandidos à porta das escolas, que possam mostrar, realmente, o profundo e perigoso desalento de toda uma classe.

Até agora, não bastou clamar a nobreza da profissão. Não chegou recordar a importância e até o prazer ímpar que é conduzir uma turma até ao conhecimento. Não foi suficiente vincar a diferença que fazemos na vida de tantos miúdos. Estão a matar-nos a paixão pela educação porque, ano após ano, nos sentimos desconsiderados nas nossas funções. Estamos a ficar esgotados de energia, de motivação e de esperança.

Imaginem ensinar com desamor.

Paula Gonçalves, Lisboa

O que seria de nós sem eles?

Colocações distantes e incertas, contratações precárias e financeiramente pouco motivadoras, crescente dificuldade no exercício da profissão docente, diminuição da autoridade da escola e dos docentes, caminho tortuoso e pedregoso na “via-sacra” da carreira, reformas tardias, são já ingredientes suficientes para um caldeirão em efervescência. Junte-se-lhe uma apimentada possibilidade de admissões ainda pouco claras em futuros recrutamentos e eis o que faltava para tudo transbordar para as vias da indignação, bem visível e justificada na manifestação de sábado em Lisboa. A classe docente demonstrou que quer exercer a sua profissão com afinco e dignidade. Dêem-lhe essa possibilidade, criando condições para tal. O que seria do país sem esta máquina de transmissão de conhecimento e de valores bem lubrificada?

José M. Carvalho, Chaves

Artigo 530.º: direito à greve

Lido o editorial do PÚBLICO deste sábado, duvidei e corri para o texto da Constituição. Afinal, ainda lá está consagrado o direito à greve. Até quando? Comparar o movimento de professores, feito dentro da legalidade e de forma completamente pacífica, aos “coletes amarelos” é um abuso. Nada do que se escreveu a seguir me surpreendeu e pouco acrescentou ao debate, porque o editorial decalcou, quase pontualmente, as teses vagamente ameaçadoras do ministro da Educação na sua conferência de imprensa.

Pretendia-se, pretende-se sempre, que os professores fizessem uma greve que não provocasse transtornos, naquilo que seria uma óptima jornada de luta para… o Governo! Sem chatices para ninguém e, no fim, descontava-se os dias de paralisação ao magro pecúlio dos professores, seguindo tudo na mesma.

A Educação foi levada à exaustão por anos de políticas erradas e subfinanciamento. Não é de estranhar que tenhamos esta erupção de protestos. Temos assistido indiferentes ao espezinhar desta classe de profissionais, mas alguma coisa tem de mudar porque, no limite, são os nossos filhos os mais prejudicados. Não sou, não fui e não quero ser professor.

José Pombal, V. N. Gaia

O regresso do carvão

Quando se comparam os factores de emissão de CO2 na produção de electricidade, isto é, a relação entre o peso do dióxido de carbono emitido e a energia eléctrica gerada, utilizando as tecnologias actuais mais eficientes, segundo a APA, para a produção nacional, encontramos um valor que significa que o carvão é 230% mais poluidor do que o gás natural. Daí o encerramento das centrais termoeléctricas a carvão.

No início de Fevereiro, antes da invasão da Ucrânia, Biden disse que era preciso fechar o novo gasoduto de ligação à Rússia, infra-estrutura que permitiria à Alemanha continuar a dispor de energia barata; a obediência imediata aos ditames americanos origina assim um sério problema para a economia alemã e para a competitividade europeia. Solução: voltar ao carvão, com aumento da produção das minas.

No sábado, na Alemanha, milhares de manifestantes enfrentaram a polícia na aldeia de Lützerath, que vai ser arrasada para permitir o crescimento da mina de carvão local. Ao atacar a Rússia com as chamadas sanções, a Alemanha vê-se agora obrigada a atacar o clima e a política ambiental da Europa. Será que definitivamente perdemos o Norte?

José Cavalheiro, Matosinhos

Resiliência

Proponho que o PÚBLICO proíba a palavra "resiliência", excepto quando falar do PRR – aí, infelizmente, já nada podemos fazer. Direcção, redacção, copy-desks, ponham umas folhas A4, com esta proibição a vermelho em letras garrafais, espalhadas em tudo quanto é sítio! No PÚBLICO, nem aparece assim tantas vezes (e nunca ou quase nunca nos escritos dos jornalistas mais antigos), mas o nosso PÚBLICO tem de tentar alcançar a perfeição.

Jorge Santos, Viseu