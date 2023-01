Lisboa: incêndio perto do hospital de São José está extinto

Um incêndio deflagrou esta noite num prédio habitacional perto do hospital de São José, em Lisboa. Às 22h30 o incêndio estava extinto, sem feridos a registar.

A combater as chamas no edifício na Calçada Nova do Colégio, freguesia de Arroios, estariam, pelas 22h, 47 operacionais, apoiados por 13 viaturas, entre elementos da Polícia, Protecção Civil, Bombeiros e INEM.

Segundo o comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa no local, o tenente-coronel Tiago Lopes, foram retirados em segurança os​ 26 residentes que estavam no prédio quando começou o incêndio.

Em declarações aos jornalistas, o comandante adiantou ainda que a cobertura do edifício foi totalmente destruída pelas chamas, e será a Protecção Civil a garantir os realojamentos que forem necessários.

O alerta da Protecção Civil foi dado pelas 21h desta segunda-feira. Não há ainda informações sobre a origem do fogo.