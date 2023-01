Jeremy Clarkson diz que já pediu desculpa a Harry e Meghan por artigo de ódio

O pedido de desculpas terá seguido por e-mail na manhã do dia de Natal, disse o apresentador. Harry falou sobre o artigo de opinião na entrevista à ITV, descrevendo-o como “horrível e doloroso”.

No final do ano passado, num artigo de opinião publicado no tablóide Sun, o apresentador de televisão britânico Jeremy Clarkson disse odiar Meghan Markle e desejar que um dia esta fosse obrigada a caminhar nua nas ruas, enquanto os ingleses gritavam “vergonha” e lhe atiravam excrementos. Não tardou até que o texto fosse retirado do site e se condenasse a atitude de quem o escreveu. Clarkson revelou, agora, que pediu desculpas a Harry e Meghan.

O pedido de desculpas terá sido enviado na manhã do Dia de Natal, quase uma semana depois da publicação do polémico artigo, recordou o apresentador nesta segunda-feira, no Instagram. “A linguagem que utilizei na minha coluna foi vergonhosa. Peço imensa desculpa”, escreveu.

A polémica já lhe terá custado caro. De acordo com a revista Variety, a Amazon Prime deverá cortar relações com Jeremy Clarkson e não voltará a fazer novas temporadas das séries The Grand Tour e Clarkson’s Farm. A relação mantém-se apenas para os episódios que já estavam pagos.

Nem a Amazon Prime nem os representantes de Clarkson se mostraram disponíveis para comentar o tema.

Jeremy Clarkson tornou-se conhecido mundialmente como apresentador do programa de êxito dedicado a automóveis Top Gear. O artigo, onde dizia odiar Meghan Markle a um “nível visceral”, foi largamente condenado pelo jornal que o publicou, por políticos e até pela própria filha, que o terá denunciado no Instagram, contou o próprio.

A opinião sobre Harry e Meghan, a propósito do documentário de ambos na Netflix, tornou-se mesmo no artigo com mais queixas de sempre na entidade reguladora para a comunicação social britânica (Independent Press Standards Organisation - IPSO) — foram mais de 20 mil.

Apesar de não ter reagido ao artigo de opinião aquando da sua publicação, Harry disse na entrevista recente à ITV que os comentários de Clarkson eram não só “horríveis e dolorosos”, mas também encorajavam as pessoas à volta do mundo a acharem que era aceitável “tratar uma mulher daquela maneira”.

Nas últimas semanas, os duques de Sussex têm feito manchetes em todo o mundo, sobretudo depois de terem sido dados a conhecer os detalhes do livro do filho mais novo de Carlos III, onde lança farpas à imprensa britânica.

Clarkson já tinha pedido desculpas na sequência da polémica causada pelo artigo de opinião, dizendo-se “horrorizado por ter causado tanta dor”. Esta segunda-feira lembrou que, apesar do pedido de desculpas da sua parte e do Sun, mais de 60 deputados britânicos continuam a “exigir que sejam tomadas medidas”.

Desde a publicação do artigo, o apresentador não voltou a escrever no Sun e queixa-se ser “tão difícil ser interessante e vigilante ao mesmo tempo”. Deixou, ainda, uma pista quanto ao seu futuro como cronista: “Muito em breve, serei avô. Então no futuro talvez escreva sobre isso.”