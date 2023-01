Novos créditos ao consumo subiram 3,8% em Novembro

Montante total ascendeu a 606,7 milhões de euros, apesar da desaceleração do crédito automóvel.

O crédito ao consumo concedido em Novembro de 2022 ascendeu a 606,7 milhões de euros, o que representou uma queda de 4,1% em termos homólogos, mas um crescimento de 3,8% face ao mês anterior.

Os dados desagregados deste tipo de crédito, divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP), ainda provisórios, mostram um crescimento para todas as finalidades.

O montante de novos créditos pessoais subiu 2,5% em cadeia, para 283 milhões de euros, e os cartões e descobertos bancários cresceram 9,3%, para 113 milhões de euros.

Os novos créditos para compra de automóvel aumentaram 2,7%, para 210 milhões de euros. Mas, neste segmento, verificou-se uma forte queda no destino da locação financeira ou ALD (aluguer de longa duração) de veículos novos, que registou um recuo de 57,2% em comparação homóloga. Também na locação financeira ou ALD de automóveis usados se verificou um recuo de 40,8% face ao mês de Outubro e de 79,1% face a Novembro de 2021.

Do universo de novos empréstimos, 4,9% (5,5% em Outubro) foram subvencionados, ou seja, celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas em que parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado).

A proporção do montante total de créditos com subvenção ascendeu a 6,8% em Novembro, acima dos 6,1% de Novembro de 2021.