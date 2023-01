Medina garante que não haverá recessão em Portugal

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afastou o cenário de uma recessão técnica em Portugal, que escapou à contracção no último trimestre do ano passado, e confirmou que o Governo mantém a sua perspectiva de crescimento económico em 2023.

“A expectativa é de que 2023 seja um ano muito forte de actividade económica em Portugal”, afirmou o ministro das Finanças, à entrada para a primeira reunião da família do Eurogrupo, que ganhou um novo membro no dia 1 de Janeiro, com a adesão da Croácia ao euro.

Ao contrário de outros países da União Europeia, a economia portuguesa terá “terminado o ano com um último trimestre a crescer” e, de acordo com Fernando Medina, “não temos para já indicações de que o primeiro trimestre do ano seja de resultado diferente”.

“No quarto trimestre de 2022, certamente não houve contracção”, garantiu o ministro, que pôs de parte a hipótese de uma recessão técnica — ou mesmo de um período de estagnação no arranque do ano. “Na proposta de orçamento, mantínhamos que Portugal teria um crescimento económico este ano, mais moderado do que em 2022, quando a economia cresceu muito”, lembrou Medina, acrescentando que o país já utilizou muita da sua capacidade instalada.

À chegada para a reunião do Eurogrupo, outros governantes da zona euro concordaram que as perspectivas para o ano que agora começa são francamente mais positivas, e o optimismo é partilhado pelos responsáveis da Comissão Europeia, que esta segunda-feira consideraram que as notícias sobre uma “recessão profunda e prolongada” na Europa foram manifestamente exageradas.

“A situação económica ainda é incerta, mas tivemos alguns desenvolvimentos encorajadores”, afirmou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, destacando a “descida significativa” dos preços da energia e antecipando que “a inflação atingiu o pico no fim do ano passado na Europa”. “Também estamos a ver sinais muito positivos por exemplo no mercado de trabalho da UE, que continua muito forte”, completou o vice-presidente executivo, Valdis Dombrovskis, que além das questões económicas e financeiras é ainda responsável pela pasta do comércio.

Bruxelas já não está a trabalhar no cenário de recessão que foi anunciado em Outubro, que, segundo Gentiloni, terá sido evitado. Os indicadores quantitativos, e o sentimento económico, indicam agora que a Europa deverá viver “um curto período de contracção, que é bem diferente de uma recessão”, distinguiu o comissário, que antecipa uma quebra “mais limitada e superficial” da actividade económica do que estava previsto para o início deste ano.

Para Fernando Medina, a melhoria das perspectivas para 2023 é uma “boa notícia” para a Europa e também para Portugal — que, segundo o ministro, “está a acompanhar o movimento de interrupção da queda dos indicadores de confiança”.

Apesar de o ano ainda estar a começar, as estimativas são de um desempenho mais favorável das exportações. “Do lado da procura externa que é dirigida à nossa economia, os indicadores dão-nos ânimo no sentido de podermos ter uma conjuntura menos negativa do que aquela que estávamos a prever quando elaborámos o Orçamento do Estado para 2023”, disse Medina.

O ministro referiu-se ainda às “perspectivas menos negativas relativamente ao preço dos produtos energéticos”, que, como observou, “têm grande impacto sobre a capacidade de cumprirmos as nossas metas de crescimento económico em 2023 e manutenção de uma taxa de desemprego muito baixa”.

“O que hoje podemos dizer é que os melhores sinais permitem antever uma melhor capacidade da nossa economia de cumprir as projecções definidas e executar o programa que consta no OE para 2023”, disse Fernando Medina, salientando o compromisso do Governo com a redução do défice orçamental e também com uma “baixa do peso da dívida pública para patamares de sustentabilidade”.

Dois objectivos que vão ao encontro das recomendações de Bruxelas, que continua a aconselhar prudência aos Estados-membros, particularmente aqueles com menor margem orçamental por terem défice ou dívida excessiva. “Devemos manter a vigilância sobre a nossa política macroeconómica”, insistiu o vice-presidente executivo da Comissão, que mais uma vez considerou fundamental que “as políticas orçamentais e monetárias não sejam contraditórias”. “Há sinais positivos, mas ainda teremos um período difícil para navegar”, disse Dombrovskis.

Por isso, Medina avisa que, apesar do “cenário positivo” e da perspectiva de um melhor desempenho económico com reflexo na receita arrecadada pelo Estado, não haverá mudanças na linha definida, que passa por “não criar elementos de rigidez na despesa pública, que depois têm mais dificuldade em ser sustentáveis no médio prazo, em conjunturas que podem ser mais adversas de crescimento económico”.