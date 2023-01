A desigualdade que augura uma catástrofe

A livre iniciativa, a democracia, a acumulação capitalista não sobrevivem num modelo em que, de acordo com o Banco Mundial, 1% da população detém 38% da riqueza e 50% sobrevivem com 2%.

A Oxfam, uma organização não-governamental, escolheu o Fórum de Davos para apresentar mais um retrato devastador sobre o estado da desigualdade no mundo e os custos dessa devastação para as nações, as democracias e a humanidade em geral. Faz sentido levar esse retrato à cimeira onde os mais ricos do mundo se juntam. Como faria sentido expor esses dramas numa cimeira dos Estados mais ricos. O problema da desigualdade é uma ameaça que quer a democracia quer o capitalismo têm de vencer.