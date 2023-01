Nadal e Swiatek vencem na primeira ronda do Open da Austrália

O tenista espanhol Rafael Nadal começou na madrugada desta segunda-feira a defesa do seu título no Open da Austrália ao vencer após quatro sets o britânico Jack Draper.

Nadal não estava na sua melhor forma, mas conseguiu ultrapassar Draper por 7-5, 2-6, 6-4 e 6-1, numa partida que durou mais de três horas e meia na Rod Laver Arena. O tenista tinha perdido seis das sete competições anteriores, desde o final da temporada passada.

A maior surpresa do dia foi a desistência do finalista de Wimbledon, Nick Kyrgios, que deverá ser operado ao joelho esquerdo.

No quadro feminino, a polaca Iga Swiatek, número um mundial, qualificou-se para a segunda ronda ao vencer a alemã Jule Niemeier em dois sets. A primeira cabeça de série do primeiro ‘major’ da temporada impôs-se à 69.ª tenista do ranking WTA pelos parciais de 6-4 e 7-5, em duas horas.

Na segunda ronda em Melbourne Park, Iga Swiatek vai defrontar a colombiana Camila Osorio (84.ª), que hoje derrotou a húngara Panna Udvardy (89.ª) por 6-4 e 6-1.

As americanas Jessica Pegula, Coco Gauff e Danielle Collins, vice-campeã de 2022 em Melbourne Park, passaram igualmente à segunda ronda na competição feminina.