Terça na TV: Donbass e Drive My Car a caminho de Chicago

Os filmes Hotel Mumbai e 12 Anos Escravo, o regresso de Chicago Med, As Filhas da Revolução Sexual e a garagem de Jay Leno também estão nas escolhas do dia.

CINEMA

Hotel Mumbai

Cinemundo, 15h35

A 26 de Novembro de 2008, dez atentados terroristas sincronizados atingem vários pontos da cidade indiana de Bombaim. Entre eles está o luxuoso hotel Taj Mahal Palace. Arriscando a própria segurança, os funcionários fazem tudo para minimizar o horror e controlar o pânico entre os hóspedes, salvando dezenas de vidas.

Inspirado em eventos verídicos, o thriller marca a estreia na realização em longa-metragem de Anthony Maras. Os actores Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher, Tilda Cobham-Hervey, Jason Isaacs, Suhail Nayyar e Natasha Liu Bordizzo compõem o elenco.

Donbass

TVCine Edition, 18h10

Assinado pelo cineasta bielorruso Sergei Loznitsa e escolhido para abrir a secção Un Certain Regard no Festival de Cannes de 2018, onde recebeu o prémio de melhor realizador, Donbass debruça-se sobre os conflitos separatistas de 2014, nessa região da Ucrânia.

Embora de ficção, o filme é constituído por vários episódios que retratam acontecimentos reais nos territórios ocupados. Valeriu Andriuta, Lyudmila Smorodina, Olesya Zhurakivska, Lyudmila Smorodina e Boris Kamorzin dão vida às personagens principais.

Drive My Car

RTP1, 00h40

Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), actor e encenador japonês, chega a Hiroshima para pôr em cena a peça O Tio Vânia, de Anton Tchekhov. Como motorista, é-lhe apresentada Misaki Watari (Toko Miura), uma jovem com quem rapidamente cria laços. Nas viagens a seu lado, Yusuke vai partilhando memórias do seu passado com Oto (Reika Kirishima), sua companheira de vida e de trabalho, falecida há algum tempo.

Seleccionado para competição no Festival de Cinema de Cannes, onde recebeu o Prémio de melhor argumento, o Prémio FIPRESCI e o Prémio do Júri Ecuménico, este filme de Ryusuke Hamaguchi inspira-se no conto com o mesmo nome incluído na obra Homens sem Mulheres, escrita por Haruki Murakami. Entre muitas outras distinções, Drive My Car esteve nomeado para quatro Óscares e ganhou o de melhor filme internacional, categoria em que também arrecadou o Globo de Ouro e o BAFTA.

12 Anos Escravo

Hollywood, 00h50

EUA, 1841. Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), um negro livre, é raptado e feito escravo. É comprado pelo dono de uma plantação no Louisiana, onde passará 12 anos até ser libertado. Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Brad Pitt, Paul Giamatti e Paul Dano juntam-se ao elenco deste drama histórico e biográfico, realizado por Steve McQueen e triplamente oscarizado.

SÉRIE

Chicago Med

TVCine Emotion, 22h10

É num pico de escassez de recursos e medicamentos que abre a oitava temporada da série de Dick Wolf e Matt Olmstead, em torno do corpo médico do (fictício) Gaffney Chicago Medical Center. Também estão prestes a entrar em novas épocas duas outras séries do franchise que ficciona casos quotidianos em serviços da cidade americana: amanhã, começa a 11.ª de Chicago Fire; na quinta, a décima de Chicago P.D.

DOCUMENTÁRIOS

As Filhas da Revolução Sexual

TVCine Edition, 12h30

Dana Adam Shapiro, nomeado para o Óscar graças a Murderball - Espírito de Combate, realiza este documentário acerca das Dallas Cowboys Cheerleaders – “uma história de pompons, liberdade e patriotismo”, anuncia a sinopse. O sucesso e fenómeno gerados pela claque são enquadrados pelo impacto da revolução sexual, com foco em Suzanne Mitchell, a mulher que liderou o grupo entre 1976 e 1989.

Jay Leno’s Garage

AMC Break, 22h

Arranca a sétima temporada do programa de motores conduzido por Jay Leno. O humorista e antigo apresentador do The Tonight Show dá largas à paixão por carros fazendo-se à estrada com outras celebridades para descobrir e partilhar histórias de automóveis, sejam eles icónicos, raros ou até cómicos.

Os episódios são debitados semanalmente, em dose dupla. Nos de hoje, os convidados são os actores Brie Larson e Alfonso Ribeiro, o músico Post Malone e Danica Patrick, a primeira mulher a vencer uma prova de Indycar. Os próximos contam com Joe Biden, Jamie Lee Curtis, Kelly Clarkson, Tim Allen e Elon Musk, entre outros.