Comunicado do PÚBLICO sobre a colecção História do Design Gráfico em Portugal

A 100Folhas fez uma forte aposta para oferecer aos leitores do PÚBLICO uma História do Design Gráfico em Portugal, obra dividida em 10 volumes, procurando dar resposta a uma lacuna na bibliografia existente no nosso país sobre o tema.

Sucede que os volumes inicialmente pensados e elaborados pelo autor (e apresentados à 100Folhas) tiveram de ser drasticamente reduzidos no seu tamanho, por força da escassez de papel verificada na indústria da impressão, decorrente de fenómenos como a greve em curso em algumas fábricas de papel nórdicas e agitação na Europa.

A produção da colecção viu-se, assim, fortemente perturbada, tendo todo o processo sido afectado desde a criação até à fase de impressão, condicionando concretamente os critérios de referenciação bibliográfica, os quais, por razões de “economia de palavras”, foram remetidos para o volume 9.

Tal situação conduziu a erros graves detectados por leitores do PÚBLICO, erros esses que, embora resultantes da pressão sob a qual foi feito o trabalho de edição do texto, poderiam indiciar eventuais práticas de plágio, o que desde já se lamenta.

Para defender a credibilidade do PÚBLICO, alheio às falhas existentes, e muito particularmente o interesse dos seus leitores, os editores resolveram corrigir todas as falhas e rever os critérios de citação nos seis volumes já distribuídos, adequando-os às indicações científicas solicitadas pelo autor, e reimprimir a colecção.

Assim, quem adquiriu os volumes já colocados em banca poderá trocá-los, na primeira quinzena de Fevereiro, num processo que será oportunamente comunicado pelo PÚBLICO.