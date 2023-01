Há juízes a usar Supremo Tribunal de Justiça para engordarem reforma

Caso de magistrada a quem não foram distribuídos processos por se jubilar ao fim de dois meses causou celeuma. Envelhecimento dos conselheiros preocupa presidente do tribunal.

Há juízes a usar o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) para se jubilarem com mais 250 euros mensais brutos. Apesar de o aumento líquido ser inferior a esta soma, o prestígio de alcançarem o topo da carreira tem incentivado estas passagens fugazes pelos corredores do Terreiro do Paço.