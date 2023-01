Ética sem mais

Da mesma forma como alguns se apresentam em cerimónias públicas com as lapelas pejadas de medalhas que de objectivo dizem pouco, mas que darão uma suposta imagem de honorabilidade, também há quem adjective expressões para aumentar o impacto percepcionado, quando na prática…

Uma delas é a da ética dita “republicana”. De que serve, nos dias de hoje, acrescentar este qualificativo? Serve para dizer que há uma ética “boa” e “nossa”, que “nós”, os tais “republicanos”, superiormente conhecemos e definimos? Portanto, o Reino Unido, coitado, tem uma séria e inultrapassável carência nesse campo. Por vezes ainda se invoca o “laico” a seguir ao “republicano”. No contexto em que vivemos, presumir que uma concepção laica da sociedade e da política é uma especificidade, nem ao Menino Jesus lembraria!

Recuando um século, aos tempos da I República, aí podemos efectivamente reconhecer que “republicano e laico” era um “santo e senha” com um significado muito claro e concreto, distintivo, exclusivo… e abusivo. Esses tempos tiveram aspectos positivos, mas a instabilidade, sectarismo e violência foram demasiados para se poder sentir nostalgia e alguma simpatia romântica por um período revolucionário, incompetente e brutal, muito especialmente se se acrescentar a palavra “ética” à invocação.

Portanto, preocupem-se e assumam a ética, aquela que toda a gente sabe o que é, sem particularização nem senhorios. Já, agora, estamos prestes a ver um século da instauração do Estado Novo, que não foi simplesmente uns malvados terem-se aproveitado de um povo distraído – foram também ajudados por muito povo estar farto dessas “éticas” diferenciadas. Seria bom que a história não se repetisse…

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

A morte de uma cidade

Nasci e vivo em Lisboa há 65 anos e custa-me ver o estado a que chegou uma urbe que era, a par de Nápoles, Roma e de poucas mais, uma das mais típicas e fascinante da Europa, com a sua gente, as sua ruas floridas com casas alegres e com vida. Tudo isso está a morrer e por força de políticas desastrosas do poder local com o beneplácito dos vários governos.

Na verdade, a minha Lisboa é uma cidade sem alma, com idosos, os poucos que ainda cá vivem, a carregar sacos de compras na sua miséria aflitiva e que vivem em casas de prédios em ruínas, em ruínas íngremes e sem transportes. Onde estão os nossos jovens? Esses, por força das políticas de arrendamento que os impossibilitam de habitar um modesto T0, têm de procurar casas nos subúrbios onde os preços dispararam para valores escandalosos.

A nossa Baixa, por força da construção de novos hotéis ou a transformação de imóveis degradados em apartamentos de luxo, torna-se um deserto e as velhas e históricas lojas foram engolidas pelas lojas de luxo acessíveis apenas aos turistas que nos visitam ou aos portugueses ricos. As ruas da cidade metem nojo e são um perigo para quem nelas circula, sendo os passeios estacionamentos de carros e trotinetes.

Enfim, Fernando Namora, há muitas décadas escreveu um livro chamado Rio Triste que era o Tejo. Hoje, a minha Lisboa bem pode ser apelidada de “menina triste” e sem qualquer futuro esperançoso. E é pena que Lisboa só exista, segundo os responsáveis da cidade, para quem nos visita. A nós, pobres alfacinhas, sós nos resta a memória de um tempo que teve História e que se dilui nestes tempos de destruição do passado e dos seus mais genuínos valores.

Manuel Alves, Lisboa

Apoio directo às famílias

O Governo prefere dar “apoio directo às famílias”, ao invés de baixar o IVA dos produtos alimentares, como fez o Governo espanhol. Reduzir impostos não é com este Governo. Acontece que António Costa não considera as famílias por igual, pondo na prateleira as famílias que fazem descontos e ajudam a sustentar muitos que não querem trabalhar. Costa quer um “exército” de subsidiodependentes que o fazem ganhar eleições. É certo que há famílias que não precisam de apoio. São aquelas que, como fazem muitos agentes políticos, não declaram a totalidade dos rendimentos. Custa a acreditar que, quase 50 anos após o 25 de Abril de 1974, se venha a escrutinar quem seja escolhido para o Governo. O Governo não quer saber dos professores que ensinam e dos agentes culturais que nos fazem viver melhor.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim