Taiwan prolonga serviço militar obrigatório: “Ninguém quer a guerra – mas a paz não vem do céu”

Analistas e residentes da Formosa apontam, no entanto, a necessidade de maior foco na qualidade da formação militar, em vez de na sua duração.

Em Dezembro do ano passado, a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, anunciou o aumento do período de serviço militar obrigatório masculino de quatro meses para um ano. A medida reverte a redução de um ano para quatro meses que vigora desde 2013, numa altura em que o actual Governo procurava a transição do exército para um corpo totalmente voluntário.