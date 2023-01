A Alemanha prudente e hesitante

Mas é chegada a hora de Olaf Scholz decidir se o presente da resistência da Ucrânia é ou não mais importante do que o futuro das relações com Moscovo.

Enquanto os mísseis continuam a cair sobre Kiev, as tropas russas concentram a sua ofensiva em Soledar e Bakhmut, onde podem registar alguns avanços e recuperar de humilhantes derrotas recentes. A preocupação ucraniana cresce com uma possível operação militar russa a partir da Bielorrússia, com o pretendido reforço de centenas de milhares de militares ou com uma hipotética invasão na Primavera. O que tem sido um relativo equilíbrio de forças no terreno pode perder-se em breve.