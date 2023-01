Fulham perde em Newcastle, Chelsea alcança Liverpool

Equipa de Marco Silva teve penálti de Mitrovic anulado, por dois toques do sérvio na bola.

O Fulham, de Marco Silva, foi este domingo derrotado nos últimos minutos em Newcastle (1-0), enquanto um golo do alemão Havertz permitiu ao Chelsea bater o Crystal Palace (1-0) e regressar aos triunfos na Liga inglesa de futebol.

Em St. James' Park, o encontro da 20.ª ronda da Premier League parecia "condenada" a terminar sem golos, mas o sueco Alexander Isak saltou do "banco" para marcar aos 89 minutos.

O Fulham poderia ter pontuado, mas o sérvio Mitrovic teve um penálti anulado, por ter dado dois toques na bola, ainda com o resultado em branco.

Os "magpies" recuperaram o terceiro lugar, a um ponto do Manchester City, enquanto os "cottagers", que vinham de quatro triunfos seguidos, seguem em sexto lugar, com 31 pontos.

Em Londres, sem o português João Félix (expulso na estreia, frente ao Fulham), um golo de Kai Havertz (64') foi suficiente para o Chelsea bater o Crystal Palace. Depois de três jogos sem vencer, os "blues" ocupam o 10.º lugar, igualando o Liverpool (9.º), com 28 pontos, mas com mais um jogo do que os "reds".