Chelsea faz de Mudryk o maior negócio da história do Shakhtar

O Chelsea anunciou neste domingo a contratação do extremo ucraniano Mykhailo Mudryk, protagonizando a maior transferência da história do Shakhtar Donetsk: o negócio foi fechado por 70 milhões de euros, com mais 30 milhões de bónus em cima da mesa, em função do cumprimento de objectivos.

É a quinta contratação do Chelsea neste mercado de Inverno, seguindo-se à de João Félix, que chegou a Stamford Bridge por empréstimo - e às do defesa Benoit Badiashile, do avançado David Fofana e do médio Andrey Santos.

Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! ?? pic.twitter.com/QiNPzWPNFY — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023

Aos 22 anos, Mudryk assina um contrato invulgarmente longo, de oito anos e meio, depois de ter sido eleito como o jogador do ano no Shakhtar por duas épocas consecutivas. As prestações do criativo ucraniano na Liga dos Campeões, com três golos e duas assistências, também captaram a atenção da Europa e convenceram os responsáveis do Chelsea.

"Este é um clube enorme, numa Liga fantástica e é um projecto muito aliciante nesta fase da minha carreira", afirmou Mudryk, em comunicado. "Estou ansioso para conhecer os novos companheiros e para apender com o Graham Potter [treinador] e o seu staff", acrescentou.

O extremo/médio ofensivo que se notabilizou no Shakhtar é o segundo jogador ucraniano na história do Chelsea, depois do avançado Andriy Shevchenko, que em 2006 se transferiu do AC Milan para Londres.