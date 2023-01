Segunda na TV: Compartimento N.º 6, pecados e a despedida de Prodigal Son

A Estrada de Fellini, a solidão de Desligados, a estreia de The Last of Us e o fado de Sandra Correia são outras escolhas do dia.

CINEMA

Compartimento N.º 6

TVCine Edition, 22h

Década de 1990. Laura (Seidi Haarla) é uma estudante finlandesa que viaja num comboio que parte de Moscovo com destino a Murmansk, no Círculo Polar Árctico, onde tenciona visitar antigas gravuras rupestres. Como companheiro de viagem tem Ljoha (Yuriy Borisov), um mineiro russo um pouco rude e com um sentido de humor peculiar, que não desiste de meter conversa.

Estreado no Festival de Cinema de Cannes, onde recebeu o Grande Prémio do Júri, e com um argumento baseado na obra da finlandesa Rosa Liksom, um drama escrito e realizado por Juho Kuosmanen, naquela que é a sua segunda longa-metragem, depois do sucesso de O Dia Mais Feliz na Vida de Olli Mäki, que lhe valeu o prémio Un Certain Regard também em Cannes.

Bairro 13

Hollywood, 23h

Um filme de acção com o parkour como protagonista. Damien Collier é um agente das forças especiais que chega a um bairro ultraviolento, determinado a acabar com a corrupção. É então que conhece um ex-presidiário que sobrevive às leis das ruas e tenta levar uma vida pacífica. Realizado por Camille Delamarre, Bairro 13 segue um argumento de Luc Besson e conta com Paul Walker e com o pioneiro do parkour David Belle.

Desligados

AXN Movies, 23h10

Filme realizado por Henry Alex Rubin, segundo um argumento de Andrew Stern, sobre a solidão numa sociedade cada vez mais dependente de relações virtuais e onde a comunicação interpessoal se torna cada vez mais rarefeita.

A vida de um casal muda quando a sua vida privada é exposta online. Uma mulher descobre que filho humilha um colega ao ponto do suicídio. Um advogado bem-sucedido torna-se incapaz de comunicar com a família mais próxima. E uma jornalista, ao investigar a história de um menor que se exibe num site para adultos, acaba envolvida num caso de polícia. As suas vidas vão misturar-se acidentalmente, pelas razões mais trágicas.

A Estrada

RTP2, 23h14

Oscarizado como melhor filme estrangeiro em 1957, projectou Fellini para o conhecimento mundial e transformou-se numa das obras cinematográficas mais influentes de sempre. Giulietta Masina é Gelsomina, uma rapariga ingénua que é vendida pela mãe a Zampanò (Anthony Quinn), um saltimbanco violento que a leva.

SÉRIES

O Crime do Padre Amaro

RTP1, 22h34

Estreia. José Condessa e Bárbara Branco dão vida ao amor proibido na série realizada por Leonel Vieira. Filmada em Leiria, ambiciona ser a adaptação mais fiel à obra de Eça de Queirós. José Raposo, Filomena Gonçalves, Miguel Raposo, Diogo Martins, Emília Silvestre, Joaquim Nicolau, Paulo Pinto, Almeno Gonçalves, Natália Luiza, Marina Albuquerque, Carla Vasconcelos, André Gago e Sérgio Praia juntam-se ao elenco.

Prodigal Son

Fox, 23h05

Ao fim de duas temporadas, este é o derradeiro episódio da série de Chris Fedak e Sam Sklaver em que Tom Payne dá vida a um psicólogo criminal que é especialista em pôr-se na pele de assassinos em série. Afinal, é filho de um, conhecido como “O Cirurgião” (Michael Sheen), e teme que isso lhe esteja no sangue. Uma perseguição a um serial killer junta pai e filho nas últimas cenas, com direito a uma reviravolta que deixa o destino dos dois em narrativa (e ferida) aberta.

The Last of Us

HBO Max, streaming

É uma das grandes estreias do ano para a HBO e é mais uma América pós-apocalíptica à qual é preciso sobreviver entre mortos, feridos, mortos-vivos e os destroços da democracia. Adaptação de um videojogo premiado, tem como protagonistas Pedro Pascal e Bella Ramsay e na autoria Craig Mazin, que assinou Chernobyl, da Netflix, e Neil Druckman, que concebeu o jogo.

MÚSICA

Sandra Correia ao Vivo no Tivoli

RTP2, 23h28

Em Abril de 2019, depois de ter lançado o álbum Aqui Existo no ano anterior, a fadista de Santa Maria da Feira foi à sala lisboeta celebrar 30 anos de carreira, contados a partir do momento em que subiu a um palco para cantar pela primeira vez. É nesse concerto que a vemos, ladeada por Ângelo Freire (guitarra portuguesa), Pedro Soares (guitarra clássica), Marino de Freitas (baixo), Valter Rolo (teclas) e o quarteto de cordas MixEnsemble.

DOCUMENTÁRIOS

Fogo Sob o Mar

Odisseia, 21h38

O vulcanólogo Francesco Italiano e o fotógrafo Laurent Ballesta, especializado em vida selvagem subaquática, lideram uma expedição “nas encostas submersas do Mediterrâneo, em busca de pistas sobre o funcionamento de montanhas de fogo subaquáticas, um mundo praticamente desconhecido”, anuncia o canal.

Mulheres que Contam

RTP2, 22h51

Primeiro episódio da segunda temporada do programa de Maria do Carmo Figueiredo que dá a conhecer histórias de mulheres que possam inspirar outras, venham elas da cultura ou dos negócios, da ciência ou do desporto. A abertura desta ronda foca-se nas que mais se destacaram em 2022.