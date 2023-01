Um provável santuário de Posídon foi agora desenterrado no Peloponeso

Investigadores do Instituto Arqueológico Austríaco em Atenas, em colaboração com colegas da Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, da Universidade de Kiel e do Eforato de Antiguidades da Ilia​, desenterraram os restos de uma estrutura semelhante a um templo, no local onde se pensa ter sido erguido o santuário de Posídon, em Kleidi, perto da antiga cidade de Samikon​, no Peloponeso.