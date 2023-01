Há alimentos a extinguir-se da face da Terra. Conseguiremos salvá-los?

Na série televisiva The Leftovers, parte da população mundial desaparece de um momento para o outro sem que exista uma explicação para o fenómeno. A comparação pode parecer forçada, mas há algo de semelhante naquilo que o jornalista britânico Dan Saladino descreve no seu livro Eating to Extinction – The World’s Raraest Foods and Why We Need to Save Them. Só que aqui o desaparecimento não é de humanos, mas sim de plantas e alimentos. E não se dá de um momento para o outro, mas lentamente. Tão lentamente que, na maior parte das vezes, nem o conseguimos ver.