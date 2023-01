Autocarros de professores parados a caminho de Lisboa. GNR nega operação direccionada

Foram publicados nas redes sociais, ao início da manhã deste sábado, vários relatos de professores que se queixavam de ter tido os autocarros em que seguiam interceptados e fiscalizados na viagem até à manifestação em Lisboa.

"Parar autocarros de professores para verificar cintos de segurança (e o conteúdo de malas e mochilas? a sério?), quando em dias de futebol 'grande' deixam vandalizar estações de serviço é patético e só demonstra o recurso a truques de que se acusam outros", criticou Paulo Guinote, professor do ensino básico.

No Facebook, uma publicação do Blog DeArLindo, de Arlindo Ferreira, descrevia situações semelhantes numa publicação no seu blogue.

"Muitos relatos chegam-me de autocarros a ser parados na viagem a Lisboa", referia. No próprio blogue, é possível ler comentários de alguém que estaria num dos autocarros que viajava para a manifestação, alegando que as autoridades estariam a "implicar com as garrafas de água", que teriam de ir no porão.

Face a estas publicações, a Guarda Nacional Republicana (GNR) disse ter existido durante toda a manhã a "actividade diária no âmbito da fiscalização rodoviária".

Num comunicado enviado às redacções, a GNR admite que podem ter sido "aleatoriamente fiscalizados veículos pesados de passageiros", mas nega que estas operações visassem as deslocações dos professores até à capital, assim como de que seria "pretensão dificultar este movimento".

Já a Polícia de Segurança Pública (PSP), contactada pelo PÚBLICO, desmente "categoricamente ter fiscalizado os veículos em que os manifestantes se fizeram transportar".

Na mesma resposta, a PSP "agradece a forma civilizada como os professores estão a exercer o seu direito de manifestação".

Este sábado, milhares de professores manifestam-se em Lisboa contra o Governo e em defesa da escola pública. O protesto, que a PSP estima ter 30 a 40 mil pessoas – a organização conta com 50 mil –, visa particularmente o ministro da Educação, João Costa, e o primeiro-ministro, António Costa.