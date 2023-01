Ética e responsabilidade

Aonde chegámos neste Portugal ao ponto de ter de haver um documento em que se exige a quem vai colaborar num governo preencha a dizer que é impoluto, etc. Não é normal ser-se honesto, ter ética no que se faz, seja no público ou no privado? Este documento só por si diz tudo do estado de degradação moral a que esta sociedade chegou.

A degradação da classe política é o maior cancro para a democracia, e a justiça tem de ser exemplar e rápida ao penalizar esta gente.

Joaquim Leitão, Estoril

Qual honra

Enchem-nos os ouvidos com “bom senso”, “ética”, “ética republicana” e o que se vê é que todos os dias aparece alguém que não sabe o que isso é. Uns demitem-se. Outros são demitidos. Vem agora o primeiro-ministro, para sacudir a água do capote, com um inquérito para poder concluir se as pessoas são ou não são idóneas antes de as nomear para cargos do Governo que governa dez milhões de portugueses.

Espero que a essas 36 perguntas as respostas sejam feitas com cruzinhas no sim ou no não. É que se for para responder por escrito, lá vêm os “rodriguinhos” que nos levam aos “nins”. Por fim, será que vão atirar às urtigas uma cerimónia em que uma pessoa de pé, na vertical, jura solenemente, alto e bom som, e por sua honra, sublinho honra, cumprir com lealdade as funções que lhe são confiadas? E quando não cumpre, não se enforca?

Não. Não foi isto que o meu avô e o meu pai me ensinaram.

José Rebelo, Caparica

Hoje não houve demissões!...

​Quando há alguns anos chegava a Lisboa uma torrente contínua de jogadores brasileiros que na mala apenas traziam o sonho de rápidos sucessos e abonadas fortunas, um conhecido comentador desportivo cujo "nombre no me acuerdo", terminava a sua análise radiofónica deste modo curioso: hoje, não chegou nenhum futebolista ao aeroporto da Portela!

Confiado que as más notícias e os escândalos que têm ensombrado o panorama político português tinham acabado, era minha intenção aguardar alguns dias para depois, socorrendo-me do episódio aqui descrito, poder anunciar aos leitores deste prestigioso jornal, com justificada alegria, que "Hoje, não houve demissões em Portugal"!

Todavia, face à contínua enxurrada de exonerações, demissões e detenções que descredibilizam o Governo e levantam fundadas suspeitas de comportamentos inaceitáveis nas autarquias, resta manifestar a minha profunda tristeza e indignação por tão deplorável espectáculo que nem a apressada pauta escrutinadora de que António Costa se socorreu irá amenizar.

O convite e a escolha de um cidadão para exercício de funções tão honrosas é um acto de tão cuidada responsabilidade quanto de aceitação consciente do distinguido.

José Manuel L. Pavão, Porto

Ando muito apreensivo

Ando muito apreensivo, deprimido mesmo, com este questionário a que os futuros membros do Governo serão sujeitos. A partir de agora, se eu não constar como membro do Governo, qualquer pessoa, de má-fé, poderá concluir que eu não satisfaria os quesitos de reputação e idoneidade necessários. Muito mau.

Ricardo Charters-d’Azevedo, São Pedro do Estoril

Por uma democracia de boas práticas

A nossa democracia está a passar por dias complicados e será difícil encontrar-se um remédio para o que a atinge, que não seja através do concurso de todos: Governo, instituições, partidos, gente de boa vontade que queira contribuir para que as nuvens negras geradas por alegadas suspeitas de corrupção ou de situações de legalidade duvidosa, um pouco por todo o lado, possam ser dissipadas nos seus efeitos, prevenindo as suas causas.

A quantidade de casos envolvendo propostas do Governo mal sucedidas fez tocar as campainhas de alarme e o problema está em saber que garantias dão hoje potenciais candidatos destinados a ocupar cargos de responsabilidade, nomeadamente de cariz governamental. Como se compatibilizam os escolhidos com a certeza de boas práticas. Que garantias asseguram de honorabilidade. Qual o tempo necessário para o comprovar. E isto inserido na celeridade de um processo que não pode ser demasiado longo entre a escolha, a nomeação e a posse. Foi aprovado um questionário para exercício futuro, mas o assunto justifica uma maior atenção e discussão pública, o que pressupõe diálogo construtivo e sem ruído. Será que a sociedade e os seus agentes estariam aptos a responder a um tamanho desafio? Só uma adequada ponderação desses casos no presente pode acautelar boas escolhas e desempenhos futuros com seriedade e sucesso.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha