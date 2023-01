São Paulo, uma senhora capital gastronómica

Para uma senhora prestes a completar 469 anos, São Paulo está mais enérgica do que nunca. O caldeirão multicultural que formou a cidade em quase cinco séculos adensou-se recentemente com outros fluxos de imigrantes e ganhou novos representantes — sobretudo nas cozinhas. A pandemia, claro, transformou a vida da maior cidade da América do Sul, que é também o centro financeiro e cultural do Brasil. Mas agora, quando alguma ideia de normalidade paira no ar (invariavelmente poluído) da metrópole, São Paulo parece encontrar um novo caminho ainda mais directo como a capital gastronómica que sempre foi destinada a ser. Segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), entre Agosto de 2021 até Março do ano passado, uma média de 10,7 novos estabelecimentos abriram por dia.