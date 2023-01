"Basta" e "habituem-se à misérias": as imagens dos protestos dos professores

Milhares de professores desfilam, neste sábado, pelas ruas de Lisboa num protesto contra o Governo e de forma particular contra o ministro da Edução, João Costa, e o primeiro-ministro, António Costa.

A organização esperava cerca de 50 mil professores oriundos de diferentes partes do país. Não serão tantos, mas a verdade é que há um mar de professores que está a descer a Avenida de Liberdade depois de começar a acção junto ao Marquês.

As mais recentes declarações do ministro da Educação, que apelidou as greves levadas a cabo nos últimos tempos de ilegais, contribuíram para acirrar os ânimos. Os protestos vão continuar durante a semana um pouco por todo o país.

