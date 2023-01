Portugal chega à primeira vitória no Mundial

Foi mais difícil do que se podia esperar, mas a selecção portuguesa chegou neste sábado à sua primeira vitória no Mundial de andebol, ao triunfar sobre a Coreia do Sul por 32-24 (15-12 ao intervalo), em jogo da segunda jornada do Grupo D da fase preliminar realizado em Kristianstad, na Suécia. Com este triunfo, a selecção orientada por Paulo Pereira ficou muito próxima da qualificação para a fase seguinte num agrupamento que inclui ainda Islândia e Hungria.

Tida como o “petisco” num grupo com três selecções europeias, a formação asiática, muito bem orientada por Rolando Freitas (ex-seleccionador nacional), levou a discussão pelo resultado até aos últimos dez minutos. Mas Portugal, apesar de não ter feito dos seus melhores jogos, nunca cedeu o comando do resultado e acabou por ganhar com uma diferença de oito golos.

A selecção portuguesa volta a entrar em acção neste Mundial na próxima segunda-feira, frente à Hungria.