Jogos com História: Vermelhos e azuis num duelo secular

Estamos na 20.ª jornada da Premier League e as atenções concentram-se em Old Trafford, onde neste sábado se defrontam United e City – muito provavelmente, com vários portugueses em campo. A história do "derby de Manchester” começou a 12 de Novembro de 1881, ainda os dois clubes tinham nomes diferentes dos actuais. O United, fundado em 1878, chamava-se então Newton Heath LYR e o City, anfitrião dessa partida e vencedor por 3-0, era nessa altura o St. Mark’s (fundado em 1878). Na altura, eram apenas dois dos muitos clubes da cidade de Manchester. Cresceram ambos, lado a lado (os estádios estão separados por pouco mais de 6km), até se tornarem gigantes de dimensão mundial.