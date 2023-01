Hilda Hilst, a eterna indagação da pornógrafa indomável

“Sou alguém sobre quem as pessoas falam, mas meus livros não são lidos”, disse Hilda Hilst numa entrevista a Clélia Pisa e e Maryvonne Petorelli. Foi em 1977. Tinha então 37 anos e boa parte da sua obra ainda por escrever. Viveu quase mais 40 anos, mas o mito alimentado por essa falta de leitura — e de compreensão — do que escreveu, pela sua quase recusa em falar da sua literatura e por um comportamento social contrastante com as convenções fixou-a sobretudo com os atractivos de uma provocadora, mais do que como um dos escritores que mais arriscaram na literatura brasileira do século XX.