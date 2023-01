Regulador da Saúde investiga denúncias de alegadas más práticas no Amadora-Sintra

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) vai abrir um processo de investigação às denúncias de alegadas más práticas ocorridas no serviço de cirurgia geral do Amadora-Sintra, que foram noticiadas esta sexta-feira pelo jornal Expresso. O Ministério da Saúde diz que aguarda pelas conclusões dos processos de averiguação que estão a decorrer para se pronunciar e “manifesta confiança total na segurança dos cuidados de saúde” prestados pela unidade.

“A Entidade Reguladora da Saúde após ter tomado conhecimento das notícias difundidas, sexta-feira, 13 de Janeiro de 2023, em meios de comunicação social decidiu proceder à abertura de processo administrativo para investigação dos factos alegadamente ocorridos no serviço de cirurgia geral do Hospital Amadora-Sintra”, avançou fonte oficial do regulador ao PÚBLICO.

Em causa estão denúncias de alegadas más práticas no serviço de cirurgia geral que terão resultado na morte ou mutilação de vários doentes. Segundo o Expresso, as denúncias foram recepcionadas pela administração do hospital em Outubro do ano passado, resultando na abertura de um processo de inquérito, um pedido à Ordem dos Médicos (OM) para “nomear instrutores externos do Colégio da Especialidade de Cirurgia Geral para garantir a necessária idoneidade e imparcialidade do processo de averiguações sobre as denúncias recepcionadas” e a comunicação do caso à Inspecção-Geral das Actividades em Saúde.

O semanário adianta que entre as denúncias está o caso de um doente que terá sido operado ao pâncreas por suspeita de um tumor que não existia e de outro que terá sido operado ao baço, sem ter indicação para tal e que terá morrido “exsanguinado, com perto de 15 transfusões”, após a intervenção. Diz ainda ter apurado que o inquérito preliminar aos primeiros 10 casos revela que “não houve violação da legis artis” [boas práticas].

Ao PÚBLICO, a Ordem dos Médicos confirmou que “a nomeação de um perito foi solicitada pelo Colégio de Cirurgia Geral”. Já o Ministério da Saúde disse estar em contacto com a administração do hospital, que “no âmbito das suas competências e face à informação recebida, seguiu os procedimentos habituais para este tipo de situação” e que “nesse sentido, encontram-se a decorrer processos de inquérito nas instâncias próprias, para total esclarecimento dos factos”.

“Como é devido e em respeito pelas competências e autonomia das entidades envolvidas, a tutela aguardará conclusões para se pronunciar”, disse o ministério, acrescentando que “manifesta confiança total na segurança dos cuidados de saúde prestados no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF)”.

Numa mensagem em vídeo, citada pela agência Lusa, a directora clínica do hospital garantiu que as averiguações "serão levadas às últimas consequências" e que "se houve erro, não será ignorado". Ana Valverde confirmou que a unidade recebeu uma exposição escrita do ex-director do serviço de cirurgia alegando más práticas clínicas relativamente aos colegas de cirurgia geral e que "esta denúncia foi encarada com a correspondente responsabilidade e seriedade”.