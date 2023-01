Ministério Público pede prisão preventiva de ex-presidente da Câmara de Espinho

O Ministério Público pediu esta sexta-feira que o ex-presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, que renunciou esta quinta-feira ao mandato, fique em prisão preventiva no âmbito do processo conhecido como Operação Vórtex, que investiga suspeitas de corrupção naquela autarquia.

Segundo o PÚBLICO apurou, a medida de coacção mais gravosa é solicitada para mais duas das cinco pessoas detidas na passada terça-feira no âmbito deste caso, o empresário Francisco Pessegueiro e o arquitecto que dirige a JRCP, uma sociedade com vários arquitectos, que trabalha com a construtora da família Pessegueiro, a Construções Pessegueiro.

Para o chefe de divisão de Urbanismo, os procuradores pedem a suspensão de funções, sustentando ainda que o terceiro empresário envolvido deve ficar sujeito a uma caução de 100 mil euros.

Os cinco detidos foram esta quinta-feira interrogados no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo apenas dois deles aceite falar dos factos que lhes são imputados. Miguel Reis e o empresário para quem o MP pede uma caução prestaram esclarecimentos à juíza de instrução, enquanto Francisco Pessegueiro só prestou declarações sobre a sua condição económica.

Para fundamentar a prisão preventiva de Miguel Reis, o MP invoca existir o perigo de perturbação do inquérito e de perturbação da tranquilidade pública, não deixando cair o risco de continuar a actividade criminosa, apesar da renúncia do autarca.

As medidas de coacção só vão ser conhecidas este sábado ao final da manhã, esperando-se que esta quinta-feira sejam libertados pelo menos os suspeitos para quem o MP não pediu medidas detentivas.