Denúncia de más práticas médicas no Amadora-Sintra investigada

Dois médicos dizem que 22 doentes do hospital “morreram ou ficaram mutilados” por alegada má prática do serviço de Cirurgia Geral.

A Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) e a Ordem dos Médicos estão a investigar denúncias de dois médicos que alegam que, no ano passado, 22 doentes do Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (conhecido por Amadora-Sintra) “morreram ou ficaram mutilados” por suposta má prática de profissionais da Cirurgia Geral.

A notícia é avançada pelo Expresso, a quem fonte da administração do hospital confirma ter recebido a denúncia em Outubro, que resultou na abertura de um processo de inquérito, um pedido à Ordem dos Médicos (OM) para “nomear instrutores externos do Colégio da Especialidade de Cirurgia Geral para garantir a necessária idoneidade e imparcialidade do processo de averiguações sobre as denúncias recepcionadas” e a comunicação do caso à IGAS.

Segundo o semanário, os dois clínicos comunicaram também o caso directamente à OM, referindo, na missiva enviada, que é seu “dever ético, profissional, pessoal, de cidadania alertar para que existem situações de prejuízo de vida e qualidade de vida graves, com mortalidade e mutilações desnecessárias, evitáveis, que resultam de uma prestação de cuidados ao doente cirúrgico que não coincide com a legis artis”. Os profissionais sublinham que não está em causa a actuação de um único médico, mas do que consideram ser “uma situação sistémica”.

Informações enviadas ao Expresso detalham, entretanto, alguns dos casos a que os médicos se referem. Entre eles está a de um paciente com cerca de 60 anos que terá sido operado ao baço, sem ter indicação para tal e que terá morrido “exsanguinado, com perto de 15 transfusões”, após a intervenção. Há casos de doentes submetidos a tratamentos oncológico (incluindo radioterapia) sem terem qualquer tumor e um outro paciente, também com cerca de 60 anos, que terá sido operado ao pâncreas por suspeita de um tumor que não existia. Neste caso, “o estudo pré-cirúrgico foi insuficiente e o doente ficou em internamento prolongado, com complicações e novas cirurgias”, refere a informação enviada ao semanário.

Uma morte relacionada com uma alegada má intervenção a uma hérnia ou o caso de um doente que terá sido operado ao fígado e recebeu alta com um abcesso hepático por tratar, tendo voltado ao hospital com “choque séptico gravíssimo” são mais alguns dos casos que terão sido transmitidos ao Amadora-Sintra e à OM.

Ainda segundo o Expresso, a OM não se pronunciou sobre este assunto, enquanto a IGAS confirmou a abertura de “um processo de natureza disciplinar para apurar os factos e aguarda resultados das investigações realizadas”. Já o inquérito preliminar, segundo o semanário, debruçou-se sobre dez dos 22 casos relatados e não encontrou, por enquanto, sinais de “violação da legis artis”.