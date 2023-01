“Recolha de informação não deve ser confundida com a avaliação política”

Miguel Poiares Maduro, professor universitário e ex-ministro-adjunto num governo PSD, considera que o Presidente pode vir a ter "um papel muito mais interventivo na escolha e demissão dos membros do governo" com esta solução partilhada de questionário, apresentada pelo Governo de António Costa. Considera, porém, que o questionário é "uma melhoria" mas não resolve tudo. Poiares Maduro é também vice-presidente da SEDES, entidade que está a trabalhar também neste tema do escrutínio de membros do Governo para apresentar uma proposta, e, por isso, aceitou falar ao PÚBLICO a título pessoal.