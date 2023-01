João Pombeiro contou a história dos U2 num minuto. É o vídeo do novo álbum da banda

O artista visual português trabalha com colagens digitais, linguagem visual que Bono também gosta. “Está a ter uma projecção muito maior do que quase todo o meu trabalho em conjunto nunca teve.”

O primeiro vídeo de João Pombeiro no TikTok foi publicado pelos U2, brinca o artista plástico português que fez o vídeo de apresentação do novo álbum da banda. Ao som de uma versão de Beautiful Day, o teaser em colagem digital conta a história da banda numa panorâmica de um minuto.

“A primeira conta que fiz foi um minuto a dividir por 46 anos. Dava 1,3 segundos. Como é que eu vou fazer isto?”, conta João Pombeiro. Aos poucos, momento a momento, de forma cronológica — e com a ajuda de Surrender, a biografia de Bono que comprou assim que aceitou a proposta da editora Island (e que ainda não acabou de ler, são 608 páginas). Ainda assim, percebeu pelas fotografias de família “recortadas de forma tosca” que o vocalista partilha o gosto pelas colagens, a linguagem com que trabalha João Pombeiro, 43 anos, de Leiria.

O vídeo de apresentação de Songs of Surrender, o nome do disco de novas gravações de 40 músicas que será lançado a 17 de Março, começa no liceu em Dublin onde deram o primeiro concerto, em 1976. “Ainda nem se chamavam U2. Encontrei quatro fotografias online que têm esse momento de diferentes ângulos, o que me permitiu criar uma pequena animação em que eles estão de facto a tocar.”

João Pombeiro passeou no Google, no street view, para conhecer a escola e as redondezas, a casa de infância do vocalista. É obcecado pelos pormenores, admite. “Tinha a fotografia do Bono abraçado a um poste em Nova Iorque que decidi que ia colocar em Dublin”, exemplifica. “Fui buscar um poste de Dublin daquela altura, porque os de hoje já são diferentes. É para que aquilo seja de facto credível, criar um universo que possa parecer real.”

Quis ir mais longe do que as imagens oficiais enviadas pela editora que toda a gente conhece, viu documentários, escolheu “as eras da banda” que mais gostava, maioritariamente dos anos 1990, quando ouviu Achtung Baby e ficou realmente fã, “sem ser esta coisa automática da banda que está ali a fazer parte da nossa vida quer queiramos quer não”. Fez também ele uma revisitação de um grupo que não ouvia há anos.

Foto João Pombeiro

Foto João Pombeiro

"Quando chegamos aos discos de revisitação, já vimos o que eles revisitaram. Foi esse o processo", resume um dos co-criadores da personagem Bruno Aleixo.

O vídeo, publicado em todas as redes sociais dos U2, segue a mesma linguagem de outros videoclipes e recortes para bandas portuguesas e internacionais do artista, premiados em festivais de cinema e distinguidos nas escolhas do Vimeo, um site de partilha de vídeos “no radar” das agências criativas.

A referência apresentada pela Island foi o premiado filme experimental Chicago, criado por João Pombeiro, para o rapper norte-americano Lance Skiiiwalker.

Uma parte engraçada da história é que, da primeira vez que a editora o contactou para "um grande projecto", o freelancer português disse-lhes que não teria tempo para fazer um vídeo. Estava ocupado com um outro projecto grande para os 35 anos de Circo de Feras, dos Xutos e Pontapés — os U2 de Portugal, como lhes passou a chamar, depois de descobrir que tinha rejeitado um trabalho para a banda irlandesa. Songs of Surrender atrasou-se e João Pombeiro teve a sua rendição.

“Está a ter uma projecção muito maior do que quase todo o meu trabalho em conjunto nunca teve”, conta. E, a julgar pela mensagem que lhe fizeram chegar, os U2 parecem ter ficado felizes com o resultado.