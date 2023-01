Ucrânia: o retrato da vida em suspenso de quem já não tem para onde regressar

Há dez anos, quando o ucraniano Igor Chekachkov fotografou a série Daily Lives (publicada no P3 em 2015), centrada na partilha de espaços domésticos e na questão da privacidade, não imaginava que abriria um novo capítulo em 2022, desta feita em contexto de guerra, como refugiado entre refugiados, em abrigos improvisados e, esperava-se, provisórios. Mas o que parecia impensável aconteceu.

Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de Fevereiro de 2022, o fotógrafo ucraniano viu-se forçado a abandonar a sua cidade natal, junto à fronteira com o país agressor. Partiu, num comboio a rebentar pelas costuras, de Kharkiv em direcção a Lviv, a oeste, lugar onde o nível de agressão russa seria, previsivelmente, de menor frequência e intensidade. O primeiro bombardeamento a ocorrer em Lviv aconteceu a 18 de Abril, deixando a todos a certeza de que não estariam seguros.

Integrando uma enorme torrente de refugiados que rumou a leste nas primeiras semanas de conflito (cerca de 200 mil), Igor encontrou, à chegada, refúgio na casa de cinco assoalhadas de um amigo que chegou a albergar 30 outros deslocados, em simultâneo. A solução foi temporária e as mudanças de casa tornaram-se frequentes.

Mais cedo do que tarde, Igor foi-se deparando com quem se encontrava numa situação ainda mais precária que a sua. Num antigo dormitório abandonado, em condições de sobrelotação, encontrou um grupo de mais de 200 refugiados, homens, mulheres e crianças, cujos futuros eram, à altura, quase tão incertos quanto o seu. Foi nesse edifício que fotografou e documentou parte substancial do projecto Daily Lives of the Displaced, dando voz e rosto a quem é, para muitos, apenas um dado estatístico. "Aquele não era um bom lugar para viver", comenta.

“Conheci, nesse dormitório, um casal com sete filhos que vinha de Lysychansk, Oblast de Luhansk”, recorda Igor, em entrevista ao P3, a partir de Londres, a cidade que o acolheu em Setembro de 2022, após o Governo britânico lhe ter atribuído uma bolsa de estudo à qual se havia candidatado em 2021. “Era muito perigoso para eles permanecerem na sua casa e por isso mudaram-se para Lviv.” A família de nove vivia, nos primeiros meses após a invasão, num só quarto do dormitório. “Conheci-os em Março e no final de Maio a matriarca mostrou-me uma fotografia actual, enviada por vizinhos, da casa onde viviam. Estava completamente destruída. Já não tinham para onde voltar.”

Entre o início do conflito e a altura em que Igor abandonou o país nunca parou de fotografar. Foi visitando cada vez mais casas, conhecendo cada vez mais pessoas deslocadas, mais formas de viver e de reagir a um período tão extraordinário e conturbado das suas vidas. “Durante os primeiros meses, foi muito estranho”, recorda. “Ninguém sabia quanto tempo a guerra iria durar, o que iria acontecer. Onde viver? Foi uma experiência muito estranha.”

Na opinião de