Que dizer, quando morre um gigante? O historiador de arte Hans Belting (1935-2023) acaba de nos deixar. Autor de livros que marcaram e marcam as nossas vidas –- para só citar, entre os traduzidos, O Fim da História da Arte (1995), Antropologia da Imagem (2002), A Verdadeira Imagem (2005), Sísifo ou Prometeu? Da Arte e da Tecnologia, Hoje (2014), além do inovadoríssimo e inclusivo Florenz und Bagdad: eine westöstliche Geschichte des Blicks (Beck, Munique, 2008), ainda por traduzir em português...

Com a sua obra monumental, as fronteiras entre História da Arte, Teoria e Crítica das Artes, Arqueologia, Iconologia e Antropologia foram diluídas com a percepção de que existem horizontes comuns a todas estas e outras disciplinas. As suas contribuições, na linha de Aby Warburg, Claude Lévi-Strauss, Alfred Gell, William J. T. Mitchell, etc., abriram no campo das artes um ambicioso espaço de saber visual renovado, território aberto a novos questionamentos sobre o sentido da vida, da História, dos afectos que a criação sempre traduz, e do poder de produção humana.

Como disse Belting, se a arte é resposta a um mundo que se tornou absurdo, e a tecnologia fornece a pretensão de uma utopia que parece superar o homem (o ensaio sobre o mito de Sísifo), a esperança reside no poder regenerador da criação artística: “Sísifo, ao invés de Prometeu, é um artista de outra espécie: enuncia uma mudança, pois não é promotor da tecnologia, mas a figura que expressa a experiência de um mundo sem salvação ou saída. A luta de Sísifo trava-se na disputa pelo direito ao espaço imaginário e simbólico do indivíduo contra o espaço mediático das ficções e dos seus fantasmas colectivos. A distinção entre arte e tecnologia presta-se, pois, a atribuições de sentido; por um lado, existe a condição individual, e sem sucesso, do fazer do artista, por outro, o conformismo anónimo dos mass media. Por um lado, a resistência perante o fluxo de imagens, por outro, a decepção perante o fracasso de novas imagens. Sísifo reitera um sentido interrogativo sem fim, da arte, porque só ele nos propõe o desejo pela arte num mundo que se repete e que não se consegue transformar”...

Retomo como comecei, de peito apertado: a História da Arte está de luto, pois o nosso mundo perdeu um gigante...

Vítor Serrão, Santarém

Os eufemismos com que nos querem enganar

Desde a eleição de Trump e da invasão do Capitólio que a comunicação social começou a falar de “trumpismo”, como se de uma nova teoria política se tratasse. Com a subida de Bolsonaro ao poder e as suas diatribes antidemocracia em tudo idênticas às de Trump, começaram a falar de “bolsonarismo”, como se estivéssemos na presença de outra e diferente política da de Trump. No entanto, se dúvidas houvesse depois da invasão do Capitólio, o que agora se passou em Brasília não deixa margem para dúvidas: estamos na presença do mais puro fascismo, de uma ascensão do seus valores que atinge largas camadas da população, com a conivência de alguns poderes, incluindo o militar no caso do Brasil, e dos partidos de direita, mesmo a democrática, que acham que podem e devem conviver com estas atitudes e as figuras e partidos que as representam.

A marcha sobre o Capitólio, como a marcha sobre Brasília, não difere da marcha sobre Roma, levada a cabo por Mussolini e as suas hordas de fascistas. Só o tempo as separa, porque os ingredientes estão lá todos. E a comunicação social, em regra na mão de forças conservadoras e de direita, vai alimentando intencionalmente estes eufemismos com as expressões mais suaves, menos evidentes, de trumpismo e de bolsonarismo. Mas, não, repito, o que se trata é de fascismo. Estamos na presença de uma cultura de cariz fascista que se vem instalando, há muito, por todo o mundo e que vai minando as nossas instituições. A criminosa inacção da Polícia Militar e do Exército em tudo o que se passou em Brasília e nos seus preparativos é disso prova cabal.

A democracia não deve puxar da pistola, como alguma direita pretende não inocentemente, mas, como bem disse Sandro Pertini, a democracia protege o debate de todas as ideias, excepto o fascismo, porque esse é a morte de todas as ideias.

Artur Pinto, Lisboa

Pelas ruas da amargura

O Estado pagou 27.500 euros de indemnização a um cidadão absolvido, mas que esteve em prisão domiciliária sem motivo durante nove meses. Se compararmos com os 500 mil euros dados a Alexandra Reis, é fácil concluir que os critérios das indemnizações andam pelas ruas da amargura na pátria lusa, que vai ganhando prémios como a mais bonita, a melhor, a mais barata… Só com o preço da liberdade é que não atinamos. Como é possível deter alguém levianamente, durante nove meses ?Já agora: Alexandra Reis vai ficar com os 500 mil euros? Ou a questão vai para o rol do esquecimento?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim