António Costa e o mecanismo da conversa da treta

A única forma de tratar com seriedade a sugestão de António Costa para um novo “mecanismo” de controlo prévio da idoneidade dos governantes é a de simplesmente não a levar a sério, descartando-a antes como uma concretização do conceito de “conversa da treta”, sobre o qual o filósofo norte-americano Harry Gordon Frankfurt se debruçou num livro de 2005 chamado On Bullshit.