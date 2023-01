Alguém viu a fundamentação da utilidade turística da World of Wine?

O primeiro-ministro tentou contentar-nos com a (fácil) condenação da ex-secretária de Estado Rita Marques. Palavras leva-as o vento. Por isso, aqui fica o meu repto a António Costa.

O acesso à generalidade dos benefícios fiscais é automático, com base em critérios objetivos – por exemplo, o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento estipula regras (como o sector de atividade, o tipo de investimento, montante máximo de dedução por ano) para as empresas deduzirem parte da sua despesa de investimento do IRC.