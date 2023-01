Popularidade de Harry em queda livre, mas britânicos não questionam monarquia

À medida que o livro do príncipe Harry vai sendo vendido no Reino Unido, a sua popularidade atinge mínimos históricos. Há até quem o coloque abaixo de André, envolvido num escândalo de abusos sexuais.

“Ganhar dinheiro” é a razão pela qual o príncipe Harry decidiu publicar a sua autobiografia, que em Portugal chegou com o título Na Sombra (ed. Objectiva), para quatro em cada dez britânicos, revela uma sondagem do YouGov.

Se, por um lado, o nome do príncipe esteve presente em praticamente todas as conversas por toda a Grã-Bretanha, por outro, o conversado nem sempre transmitiu uma ideia positiva do segundo filho de Carlos. É que, se um em cada cinco inquiridos acredita que Harry só quer “contar a sua versão da história", quatro estão certos de que o motivo é financeiro.

No que diz respeito à imagem do duque de Sussex, a sondagem do YouGov concluiu que apenas um quarto dos britânicos (24%) pensa bem de Harry, o que lhe dá a mais baixa classificação de sempre. O que piora entre a população com mais de 65 anos: para esta faixa etária, Harry e Meghan conseguem causar mais mal-estar do que o príncipe André, caído em desgraça depois de conhecida a sua amizade com o predador sexual Jeffrey Epstein e de ter sido acusado por uma mulher de abusos sexuais quando ainda era menor.

A restante família real parece estar a sair incólume das revelações de Harry, tendo-se registado apenas uma ligeira quebra no índice de agradabilidade de Camila, a rainha consorte. No entanto, a estagnação nos números não é necessariamente razão para festejos, já que o saldo tanto de William como de Kate, entre quem gosta deles e não gosta, não tem sido o melhor.

A figura da realeza com melhor popularidade, actualmente, é Ana: sete em cada dez pessoas têm uma opinião positiva sobre a princesa e, depois de analisados os números de quem não gosta da filha de Isabel II, a sua pontuação líquida é a melhor da família, com 59 pontos positivos (William tem 49 e Kate 50).

Sobre a família em geral, 59% do público diz ter uma opinião positiva e 34% uma negativa. Mas entre os mais jovens há um pensamento mais crítico. E um em cada cinco britânicos confessa sentir-se envergonhado com a monarquia.

Apesar dos dramas familiares, os britânicos continuam a pensar que a monarquia é boa e dizem querer mantê-la, apesar de cada vez mais cidadãos questionarem a relação custo-benefício de ter uma família real. E muitos apostam que daqui a 100 anos já não haverá nem rei nem rainha.