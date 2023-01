O hotel Vinha de Gaia abre a cozinha para uma festa de estrelas Michelin

Henrique Sá Pessoa (Alma, Lisboa), Rui Paula (Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira), Rui Silvestre (Vistas, Cacela, Algarve), Diogo Rocha (Mesa de Lemos, Passos de Silgueiros, Viseu), Óscar Geadas (G Restaurante, Bragança) e Filipe Carvalho (Fifty Seconds by Martin Berasategui, Lisboa). É este o naipe de estrelas Michelin que se vai juntar no dia 27 de Janeiro no Vinha Boutique Hotel, em Gaia, para o evento Open Kitchen.

Apresentado como “uma festa gastronómica que irá reunir seis chefs nacionais galardoados com estrela Michelin”, o Open Kitchen vai decorrer em vários espaços da unidade hoteleira, com destaque para a cozinha, que se abrirá ao público “numa animada e directa interacção entre os participantes do evento e os chefs”, informa um comunicado de imprensa.

Para além das criações gastronómicas dos seis cozinheiros, que tentarão despir alguma da formalidade habitualmente associada ao fine dining, o evento conta ainda com o parceiro vínico Idealdrinks, que apresentará “as suas melhores referências” para harmonização com os pratos apresentados pelos chefs.

Foto Henrique Sá Pessoa é o "chef" consultor do Vinha Tiago Bernardo Lopes

A festa vai decorrer entre as 19h e as 2h de sexta-feira, 27, e também tomará conta de alguns espaços de bar do hotel, onde haverá animação com DJ e outros momentos de degustação. O Open Kitchen tem um custo de 200€ por pessoa e está limitado a 200 participantes.

Henrique Sá Pessoa, um dos seis cozinheiros destacados, é, desde Março de 2022, o chef consultor do Vinha Boutique Hotel. Aquando da sua apresentação, dizia à Fugas que queria que o restaurante do hotel se tornasse "uma referência no Porto" e não rejeitava que conquistar também aqui uma estrela Michelin era um objectivo. "Aqui reúnem-se as condições para fazermos esse caminho, vamos ver o que acontece.”