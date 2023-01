Proveitos turísticos mais do que duplicam até Novembro

Receitas registadas pelos alojamentos turísticos nos primeiros 11 meses do ano estão mais de 16% acima do registado entre Janeiro e Novembro de 2019.

Os proveitos totais dos estabelecimentos de alojamento turístico mais do que duplicaram nos primeiros 11 meses de 2022, face a 2021, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os proveitos totais foram de 4,75 mil milhões de euros entre Janeiro e Novembro do ano passado, dos quais 3,62 mil milhões de euros relativos a aposento. Segundo os dados da actividade turística de Novembro passado divulgados pelo INE, “no conjunto dos primeiros 11 meses de 2022, os proveitos totais cresceram 118,2% e os relativos a aposento aumentaram 120,4%”.

Por comparação com 2019, último exercício completo antes da pandemia de covid-19, o aumento foi de 16,2% para os proveitos totais e de 17,4% para as receitas de aposento, respectivamente.

Em termos de rendimento médio por quarto disponível (RevPAR), no conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, a média alcançada foi de 39,8 euros em Novembro. Aumentou 31,4% face a Novembro de 2021 (quando o crescimento fora de 41,7% em Outubro) e de 23,8% em comparação com o mesmo mês de 2019 (mais 21,2% na comparação de Outubro).

No caso do médio por quarto ocupado (ADR) no conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento atingiu 87,6 euros em Novembro. São mais 18,1% em relação ao mesmo mês de 2021 (tinha sido de 20,1% em Outubro) e 24,2% face a igual mês de 2019 (mais 19,6% em Outubro).