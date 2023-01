Nuno Artur Silva, “o nosso Zelensky” de passagem pelo Governo

Na estreia do novo solo do ex-secretário de Estado Onde É Que Eu Ia?…, houve actuais e ex-membros do Governo na plateia. E ouviram-se gargalhadas do princípio ao fim.

Há quem escreva as suas “memórias políticas”, mas no caso de Nuno Artur Silva, que nos últimos anos foi administrador da RTP e secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, a passagem pelo Governo “mal dá para um stand-up”. As palavras são do próprio no espectáculo Onde É Que Eu Ia?…, solo que na quinta-feira ao final da tarde se estreou no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa.