Mário Lúcio criou uma litania para a migração humana

No estado actual do mundo, pode parecer anacrónico um disco como Migrants, onde a beleza, a compreensão e o desejo de união afastam qualquer sombra de arrogância, discriminação ou ódio. Talvez o facto de ser budista (“As dimensões colossais das figuras dos Budas lembram-nos da nossa pequenez”, escreveu ele no Facebook, no início de 2023) produza em Mário Lúcio um efeito de abrangência que o leva a olhar e aceitar a humanidade no seu todo, com as suas virtudes e também os seus defeitos. Migrants, o seu décimo álbum, embora nascido de um acaso, é talvez a sua magnum opus, a que melhor explicita, na poética e na música (com arranjos soberbos do multi-instrumentista Rui Ferreira CAPS), o pensamento humanista do autor. Já nas plataformas digitais e nas lojas, o seu lançamento mundial será em Paris, no teatro La Cigale, no dia 24.