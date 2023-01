Fim-de-semana na TV: Moonlight, O Capacete Dourado, mafiosos e Ozzy à vela

CINEMA

Os Filhos do Homem

AMC, sábado, 20h30

Ano de 2027, últimos dias da raça humana. O planeta caiu na anarquia total, provocada por um problema de infertilidade na população. Em Londres, cidade dividida pela violência de grupos nacionalistas, Theo (Clive Owen), um desiludido burocrata, torna-se o improvável defensor da sobrevivência do planeta. Um thriller com assinatura do mexicano Alfonso Cuarón.

O Suspeito da Rua Arlington

Nos Studios, sábado, 22h55

Jeff Bridges, Tim Robbins e Joan Cusack lideram o elenco deste thriller de Mark Pellington sobre conspiração e paranóia. Michael Faraday é professor de ciências políticas em Washington. Vive com Grant, o filho de dez anos. Desde que a mulher morreu em serviço, numa operação antiterrorista, que Faraday se debate com uma obsessão pela cultura e pelos meandros dos grupos terroristas. Essa obsessão vai levá-lo a desconfiar de uma família recém-chegada ao bairro, que lhe parece guardar segredos perigosos.

O Capacete Dourado

RTP2, sábado, 23h31

Numa estrada mal iluminada, motos em acção brincam com o perigo. Um grupo de adolescentes desafia a morte num cruzamento. Jota, o líder, vive em permanente conflito com tudo e todos. Não consegue parar. A sua forma de testar os limites, mais do que um acto de rebeldia, é um confronto com o horizonte do futuro que o aguarda. O seu destino não segue linhas rectas, a não ser as do asfalto. É então que aparece Margarida e, com ela, o amor para ser vivido a alta velocidade.

Jorge Cramez estreou-se na longa-metragem com este filme que co-escreveu com Rui Catalão e Carlos Mota, e que esteve em competição pelo Leopardo de Ouro no Festival de Locarno. Eduardo Frazão, Ana Moreira, Alexandre Pinto, Rogério Samora, Rita Blanco, Luísa Cruz e Maria João Luís compõem o elenco.

Tenet

AXN, sábado, 2h32

Fruto de um guião que levou mais de cinco anos a escrever, o oscarizado filme de Christopher Nolan tem como protagonista o agente de uma organização cuja missão é impedir uma III Guerra Mundial. Para isso, vai usar uma manobra singular: a inversão do tempo. John David Washington lidera um elenco em que entram também Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Dimple Kapadia, Mélanie Laurent, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Serenata à Chuva

RTP Memória, domingo, 15h

Clássico de Stanley Donen e Gene Kelly, é considerado um dos melhores musicais de sempre e um documento histórico da evolução do cinema e da soberba utilização da cor, da música e da dança. Gira à volta de um par de estrelas dos filmes mudos a tentar singrar na era do sonoro, incluindo tropelias amorosas e, claro, a dança de Gene Kelly debaixo da mais alegre chuvada.

Alita: Anjo de Combate

Fox, domingo, 21h20

Com produção de James Cameron e Jon Landau, e realização de Robert Rodriguez, um filme em ambiente cyberpunk, com Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley e Keean Johnson. O argumento, escrito por Rodriguez, Cameron e Laeta Kalogridis, baseia-se na manga de Yukito Kishiro. Num futuro pós-apocalíptico, um cientista encontra uma jovem ciborgue e decide reconstruí-la. Alita usa o seu novo corpo de forma prodigiosa, mas sofre de um conflito interior que a impele a descobrir a verdade sobre a sua origem.

Nunca Nada Aconteceu

TVCine Top, domingo, 21h30

Sentindo-se desligados e incompreendidos pelas famílias, os jovens Pedro, Maria e Paulo fazem um acordo de libertação. Mas, entretanto, Pedro fica dividido entre o compromisso com os amigos e os laços cada vez mais fortes com o avô. Bernardo Lobo Faria, Alba Baptista, Miguel Amorim, Rui Morrison, Ana Moreira e Filipe Duarte (numa última aparição em cinema) dão vida às personagens. Baseado numa história real, o argumento é de Luís Filipe Rocha e Tiago R. Santos. Atrás das câmaras está Gonçalo Galvão Teles, o realizador de Soldado Milhões – filme que também é emitido neste sábado, às 20h.

Moonlight

TVCine Edition, domingo, 22h

Oriundo de uma família afro-americana pobre, Chiron esforça-se por resistir aos maus-tratos da mãe e à constante perseguição das crianças do bairro. Apesar das dificuldades, ainda vai encontrando quem lhe ensine o amor e o ajude a escapar a um destino de criminalidade quase inevitável. Um filme sobre identidade e descoberta, com assinatura de Barry Jenkins. O argumento, que adapta a peça In Moonlight Black Boys Look Blue, de Tarell Alvin McCraney, ganhou um dos três Óscares que Moonlight recebeu, juntamente com o de melhor filme e melhor actor secundário para Mahershala Ali.

DOCUMENTÁRIOS

One Strange Rock

National Geographic, sábado, 13h10

Oportunidade para (re)ver, desde o início, a docussérie de dez episódios que retrata o nosso planeta na perspectiva dos únicos terráqueos que o viram de fora: os astronautas. O realizador é Darren Aronofsky; o anfitrião, Will Smith.

Mafiosos

AMC Crime, sábado, 18h

O ex-detective Colin McLaren guia uma incursão ao submundo do crime organizado nova-iorquino centrada no percurso de alguns dos seus mais infames mafiosos: John “Don Teflon” Gotti, Sammy “The Bull” Gravano, Carmine “The Snake” Persico, Anthony “Gaspipe” Casso, Henry Hill e Vincent “The Chin” Gigante. Os seis episódios são emitidos em bloco, na abertura do Especial Máfia. A seguir, às 22h30, mantém-se o tema mas muda a cidade: Boston Sangrento narra e enquadra historicamente, em quatro partes, a ascensão e queda de Whitey Bulger.

Kromdraai: À Descoberta do Primeiro Humano

RTP2, sábado, 19h36

José Braga, paleontólogo à frente das escavações realizadas em Kromdraai, na África do Sul, encontrou vestígios de hominídeos que podem mudar radicalmente a percepção da origem da nossa espécie. É sobre a descoberta dessas ossadas antigas – e as possibilidades que abrem à ciência – que se debruça este documentário de Cédric Robion.

As Sete Vidas de Ozzy Osbourne

TVCine Edition, domingo, 1h40

Um olhar sobre o percurso de Ozzy Osbourne, conhecido como o “príncipe das trevas” desde a década de 1970, à frente dos Black Sabbath, e convertido, mais recentemente, em estrela de reality-show. Aqui nos seus 70 anos, faz um apanhado e uma reflexão sobre os sucessos, fracassos e todo o rock'n'roll da sua vida. Com entrevistas exclusivas e imagens de arquivo, o documentário conta com testemunhos da família e de amigos e colegas músicos como Rick Rubin, Ice-T, Rob Zombie, Jonathan Davis ou Post Malone. A realização é de Greg Johnston.

DESPORTO

Vela: The Ocean Race 2023

RTP2, domingo, 13h e 15h

Transmissão em directo de Alicante (Espanha), para acompanhar os preparativos e a largada da primeira etapa da 14.ª edição da mais difícil prova de circum-navegação à vela por equipa – uma delas, 100% portuguesa. A viagem inaugural ruma a Cabo Verde. Quando a regata chegar a Génova (Itália), o destino final, terá passado seis meses no mar e terá visitado nove cidades à volta do mundo. Também o Eurosport 1 se sintoniza na competição, às 14h30.

INFANTIL

Pan: Viagem à Terra do Nunca (VP)

Hollywood, sábado, 9h30

Com realização de Joe Wright e argumento de Jason Fuchs, é uma prequela da história de J. M. Barrie, com Levi Miller, Hugh Jackman, Rooney Mara, Amanda Seyfried e Garrett Hedlund. Na Inglaterra de 1940, Peter, de 12 anos, cresce num orfanato. Um dia, ele e os outros rapazes são raptados por piratas e levados num estranho navio voador, com destino à Terra do Nunca. É então que Peter conhece o Capitão Gancho, com quem viverá a aventura que o transformará num jovem herói conhecido como Peter Pan.

Bailarina (VP)

Hollywood, domingo, 10h15

Paris, 1880. Felícia vive num orfanato e sonha tornar-se bailarina. Um dia, foge com Victor, o melhor amigo (e inventor de engenhocas), e inscreve-se na exigente escola da Ópera de Paris. Co-realizado por Éric Summer e Éric Warin, este filme de animação segue um argumento de Summer, Carol Noble e Laurent Zeitoun, e conta com as vozes de Mia Rose, Miguel Cristovinho, Cifrão, Sara Prata, Bruno Ferreira, Mafalda Vilhena, Margarida Carvalho e Vítor Norte na versão lusa.