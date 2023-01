Conhecido o mapa, procura-se o tesouro nazi numa vila dos Países Baixos

Vivem-se dias de azáfama na vila neerlandesa de Ommeren, depois ser tornado público um mapa com a localização de um suposto tesouro enterrado por soldados nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Na última semana, o mapa e documentos relativos ao espólio foram revelados ao mundo pelos Arquivos Nacionais dos Países Baixos, depois de terem estado classificados como material confidencial durante 75 anos. Um misterioso “X” a caneta vermelha aponta a vila neerlandesa como o destino mais provável das jóias, ouro e pedras preciosas. O sonho de muitos, um pesadelo para os locais.

“Não consigo dormir. Um dos buracos que me fizeram no jardim vinha até aqui [ao peito]”, lamenta Petra van Dee, em declarações à BBC. De acordo com a neerlandesa, é comum encontrarem-se desconhecidos a escavar terrenos privados durante a noite, com os habitantes locais a serem frequentemente acordados por estranhos nos seus jardins com lanternas na cabeça. “Fiquem longe da propriedade das outras pessoas. Não têm nada a encontrar aqui”, finaliza.

Pensa-se que possam estar enterrados na vila, há mais de sete décadas, quatro caixotes de munições carregados de jóias e pedras preciosas, assunto que recolheu atenção internacional na última semana.

O ouro, rubis, diamantes e outros valores terão sido conseguidos durante a pilhagem de uma filial do Banco de Roterdão em Arnhem (a cerca de 40 quilómetros de Ommeren), em 1944. Uma bomba alemã terá atingido a instituição bancária: na sequência da explosão, os valores dos cofres foram espalhados pelas ruas. Numa primeira fase, os soldados nazis guardaram os objectos nos casacos, colocando-os posteriormente nas caixas de munições que terão sido enterradas.

Anne Waalkens, assessora do Arquivo Nacional dos Países Baixos, diz ao El País que o mapa e restante documentação relativa ao tesouro passaram a ser material confidencial para evitar uma vaga de caçadores de tesouros no local, depois de várias tentativas infrutíferas.

Pensa-se que os militares alemães integrassem o esquadrão de pára-quedistas Witzig, mas, dos três homens que participaram na aventura, dois morreram durante a guerra e o terceiro nunca foi identificado. O mapa foi encontrado na posse de um quarto homem, conhecido apenas como Helmut, que terá vigiado o enterro dos caixotes de munições.

O aumento de movimentações já causou preocupações sérias na vila, que baniu o uso de detectores de metais. O risco de accionar acidentalmente uma bomba, minas ou granadas antigas foi uma das motivações para esta proibição.

Apesar do entusiasmo, há quem questione a veracidade desta história. Ou, mesmo admitindo que o relato do tesouro possa ser real, colocam a hipótese de este ter sido encontrado ou recuperado por estes soldados pouco depois de ter sido escondido, numa altura em que a existência do mapa ainda não era conhecida.

Ainda assim, muitos tentam encontrar o tesouro perdido, com a polícia a pedir respeito pelas leis da propriedade privada. Para já, limitam-se a deixar advertências e avisos, evitando passar multas.

Foto Imagem do mapa relativo ao tesouro Arquivo Nacional/DR

Já os habitantes de Ommeren pedem privacidade, não perdendo tempo a procurar o saque do Banco de Roterdão nas suas ruas e praças. "Tenho os meus tesouros aqui. Não preciso desses milhões", atira Alexander à BBC, apontando para a mulher e o filho.