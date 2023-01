Greta Thunberg visita vila alemã que será demolida para expandir mina de carvão

A activista climática sueca Greta Thunberg visitou esta sexta-feira a vila alemã de Lützerath, que será demolida para a expansão de uma mina de carvão, antes de se realizar uma manifestação nas proximidades no sábado. Greta Thunberg também visitou a mina de carvão a céu aberto de Garzweiler.

Lützerath tornou-se um ponto de discussão sobre os esforços climáticos da Alemanha.

A polícia de intervenção começou a expulsar esta quarta-feira activistas climáticos da vila no oeste da Alemanha, que será demolida para a expansão de uma mina de carvão.

Algumas pedras e engenhos pirotécnicos foram atirados quando os polícias entraram na pequena localidade de Luetzerath, que se tornou um ponto de debate sobre os esforços de defesa do clima no país, noticiou a agência Associated Press (AP).

A polícia começou a limpar esta sexta-feira o último prédio ocupado, dizendo que alguns activistas teriam de ser retirados das casas nas árvores, informou a agência de notícias DPA.

Os ambientalistas consideram que demolir a vila para expandir a mina de carvão Garzweiler nas proximidades resultará em enormes quantidades de emissões de gases de efeito estufa.

O governo e a empresa energética RWE argumentam que o carvão é necessário para garantir a segurança energética da Alemanha.

No entanto, um estudo do Instituto Alemão de Investigação Económica questiona a postura do governo, depois de ter sido divulgado que outros campos de carvão existentes poderiam ser usados, embora o custo para a RWE fosse maior.

Outra alternativa seria a Alemanha aumentar a produção de energia renovável, reduzir a procura através de medidas de eficiência energética ou importar mais carvão ou gás a outros países, segundo o mesmo estudo.

Com base nas conclusões do estudo, e alertando para a necessidade urgente de reduzir as emissões de carbono, os manifestantes recusaram-se a aceitar a decisão judicial desta segunda-feira, que efectivamente os baniu daquela localidade.

Alguns dos activistas manifestaram críticas particulares ao partido ambientalista Verde, que faz parte dos governos regional e nacional que chegaram a um acordo com a RWE no ano passado, que permite destruir a vila em troca do fim do uso do carvão até 2030, em vez de 2038.