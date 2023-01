Empresa francesa condenada a pagar 9,5 milhões de euros depois de matar toneladas de peixe

As autoridades da região belga da Valónia tinham dito que morreram 50-70 toneladas de peixe no seu território ao longo de um trecho de 36 km de um rio que corre de França para a Bélgica.

O produtor francês de açúcar e etanol Tereos foi condenado a pagar mais de 9,5 milhões de euros na quinta-feira por ter poluído em 2020 um rio que corre de França para a Bélgica, matando milhares de peixes, confirmou a empresa.

O caso está relacionado com uma fuga numa lagoa de 100 mil metros cúbicos de água de um depósito de resíduos na fábrica da Tereos em Escaudoeuvres, no norte da França, que levou ao derrame de águas residuais num afluente do rio Escalda, também conhecido como Escaut.

"Temos a nossa quota-parte de responsabilidade como empresa, mas lamentamos que o tribunal não tenha tido em conta o facto de haver uma multiplicidade de causas e responsabilidades", comentou um porta-voz da Tereos.

As autoridades da região belga da Valónia tinham dito que morreram 50-70 toneladas de peixe no seu território ao longo de um trecho de 36 km do Escalda e também acusaram as autoridades francesas de serem demasiado lentas para emitir um aviso. Cerca de 13 toneladas de peixes mortos foram também encontradas no lado francês da fronteira.

O tribunal criminal de Lille, no norte de França, ordenou uma multa de 500 mil euros e mais de 9 milhões de euros de indemnização, dos quais quase 9 milhões serão para compensar a região da Valónia, disse o porta-voz da Tereos, acrescentando que o grupo ainda não tinha decidido se iria recorrer da decisão.

Os resíduos de beterraba, que é usada por muitas empresas para a produção de açúcar, são ricos em matéria orgânica e podem fazer baixar os níveis de oxigénio nos rios.