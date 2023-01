Vale a pena ir comprar a Espanha? “A diferença nota-se bem”, mas depende

“As coisas em Portugal estão tão caras que não se aguenta. Espanta-me que as pessoas continuem tão caladinhas”, admira-se Rosa Ribeiro, interrompendo a caminhada em direcção ao carro onde vai depositar as compras acabadas de fazer num supermercado em Tui, município galego que faz fronteira com Portugal. Desde o início do ano que o IVA de vários bens essenciais foi abolido em Espanha.