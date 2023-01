Falha informática limita atendimentos nos centros de saúde da região Norte

Administração Regional de Saúde do Norte reconhece que existe uma “falha técnica” num dos seus servidores “está a causar constrangimentos” nos atendimentos, impedindo requisição de exames.

Os centros de saúde da região Norte estão sem sistema informático desde as 8h desta quinta-feira, uma situação que "está a causar constrangimentos, priorizando-se as situações mais graves", confirmou à Lusa fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

De acordo com a fonte, em causa está uma "falha técnica" num servidor da ARS-Norte que afecta "vários centros de saúde".

"Temos todos os informáticos da ARS-Norte a trabalhar para o mais rápido possível resolver este problema. Esperamos que tudo esteja resolvido até ao final da manhã", disse a mesma fonte.

A ASR-Norte admite que "a situação está a causar constrangimentos", mas garantiu que "estão a ser priorizadas as situações urgentes".

"É verdade que esta falha afecta toda a prestação de cuidados de saúde primários no Norte. Mas as situações mais complicadas são atendidas", acrescentou.

À Lusa, esta manhã, chegaram relatos de constrangimentos no acesso ao histórico dos doentes, bem como impossibilidade de registo ou de requisição de meios complementares de diagnóstico.

Os relatos remetem para problemas em centros de saúde do Porto, Maia, Valongo, Gondomar, Amarante, Póvoa do Varzim, Vila Nova de Famalicão (Braga), entre outros.