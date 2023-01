Presidente da Câmara de Espinho suspeito de corrupção renuncia ao mandato

O presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, que se encontra detido desde a passada terça-feira por suspeitas de corrupção, renunciou esta quinta-feira ao mandato autárquico, segundo transmitiu fonte da sua defesa ao PÚBLICO.​

O socialista tomara posse como líder da autarquia espinhense em Outubro de 2021, sucedendo ao social-democrata Joaquim Pinto Moreira, que durante 12 anos dirigiu aquele município. O antigo autarca do PSD que é agora vice-presidente do grupo parlamentar dos sociais-democratas também é visado neste inquérito do Departamento de Investigação e Acção Penal Regional do Porto, tendo a sua casa sido alvo de buscas na passada terça-feira. O próprio Pinto Moreira adiantou que a Polícia Judiciária lhe apreendera o telemóvel e o computador. ​ ​

O PÚBLICO já escrevera que a renúncia do autarca seria uma forma de este se proteger, já que o Ministério Público avançou para a detenção de Miguel Reis invocando haver risco de continuação da actividade criminosa e tal seria uma agravante na determinação da respectiva medidas de coacção. Afastando-se da actividade autárquica, Miguel Reis acaba com este risco já que os crimes de que está indiciado implicam que seja titular de um cargo público.

Aliás, esta tem sido uma estratégia adoptada por outros autarcas em casos semelhantes, como o anterior presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, e há menos de três meses o ex-líder do município de Montalegre, Orlando Alves.