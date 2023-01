Clientes dos CTT só estão a receber postais de Natal agora. Correspondência também chega com atraso

Nos últimos dias, são várias as pessoas que dizem ter recebido os postais nas primeiras semanas de Janeiro. Algumas encomendas pelos CTT Expresso e cartas de luz e água também chegam depois do prazo.

Os Correios de Portugal (CTT) anunciaram, em Dezembro, que iriam entregar milhões de postais a desejar bom Natal a vários portugueses e empresas, mas só agora é que os cartões estão a chegar às caixas de correio das pessoas.

A medida tinha como objectivo angariar novos clientes, mas para quem falou com o P3 e recebeu o postal com semanas de atraso e mesmo depois da época festiva, não surtiu efeito.

“Os CTT andam a funcionar melhor, recebi hoje o postal deles a desejar boas festas. Chegou a tempo dos Reis, nada mau”, escreveu uma pessoa no Twitter no dia 5 de Janeiro.

“Engraçado que recebi aqui na empresa um postal de boas festas hoje dos próprios CTT. Será já para o ano?”, lê-se noutro comentário.

Engraçado que recebi aqui na empresa um postal de boas festas hoje dos proprios CTT. Será já para o ano? — Pedro Rocha (@ppppppprocha) January 5, 2023

Em resposta ao P3, fonte dos CTT adianta que nunca disseram que os postais seriam enviados em Dezembro e acrescenta que considera “o período de Natal até ao Dia de Reis”.

Rita Dinis foi uma das pessoas que diz ter recebido o seu postal de Natal atrasado. Chegou no dia 3 de Janeiro.

Vive em Ponta Delgada, nos Açores, e, por isso, a correspondência “demora sempre mais a chegar”. “Para as ilhas, os CTT não cumprem os tempos que anunciam, mesmo pagando valores para entregas rápidas”, começa por explicar ao P3. Ainda assim, tem o hábito de ir à caixa de correio diariamente e nesse dia não foi excepção.

Contudo, esta não foi a primeira vez que as encomendas, enviadas por CTT Expresso, chegam atrasadas quase um mês. Além disto, quando Rita vivia no concelho de Lagoa, o correio só aparecia uma vez por semana e as cartas "da luz e da água chegaram depois do prazo de pagamento", conta. Há cerca de dois anos, resolveu optar por receber por email.

ctt o postal de natal que enviaste chegou hoje dia 04/01/2022 obrigado pic.twitter.com/mGJRa5dkri — Alexandre Lopes ???? (@alexhslopes) January 4, 2023

Célia Almeida, de Oliveira de Azeméis, admite que não costuma ir ao correio todos os dias, mas garante que a carta não chegou antes desta segunda-feira, dia 9 de Janeiro. No seu caso, foi a primeira vez que uma encomenda chegou depois do que seria expectável e, tendo em conta que não eram cartas urgentes, até achou piada.

Mas quando está a trabalhar na conservatória e atende pessoas que nunca chegam a receber as cartas para levantar os cartões de cidadão, muda de opinião. “Os nossos clientes têm muitas queixas quanto às entregas das cartas do cartão de cidadão que se perdem ou desaparecem”, revela.

Segundo Célia, estas cartas, enviadas pela Imprensa Nacional da Moeda directamente para a morada dos destinatários, chegam com semanas de atraso e, em certos casos não chegam, o que obriga as pessoas “a pedirem segundas e terceiras vias das cartas PIN para poderem levantar os cartões”.

De acordo com dados do Portal da Queixa (PQ), nos últimos 12 meses os CTT receberam 5147 reclamações e os CTT Expresso 2207. A mais recente data desta quinta-feira de uma cliente de Santarém que diz não ter recebido as cartas da água ou recebe com um mês de atraso, depois da data de pagamento ter expirado.

Na mesma linha, na página de denúncias do Facebook CTT/CTT Expresso, são várias as queixas de quem recebeu encomendas atrasadas e vive em diferentes zonas do país como Lisboa, Valongo e Algarve. O grupo tem mais de cinco mil membros.

Há clientes que dizem que têm que se dirigir ao posto dos correios porque nunca receberam a encomenda em casa, apesar de terem sido notificados do contrário, e ainda quem afirme ter recebido mais de 50 cartas de outras pessoas que vivem na mesma zona no mesmo dia.

“A situação ocorreu numa caixa de correio de uma casa desabitada em Portimão durante o ano porque a proprietária está a viver na Suíça. Sou eu que cuido desta habitação já que vivo na mesma urbanização”, adianta Céu Oliveira, para acrescentar que depois de ter feito a denúncia recebeu queixas de outros residentes sobre “o mau serviço”.

A par das denúncias dos clientes, os funcionários desta empresa, que foi privatizada em 2013, também têm mostrado o seu descontentamento com as condições de trabalho. A última greve aconteceu em Dezembro de 2022 com os carteiros de Alverca/Vila Franca de Xira, em Lisboa. Segundo a agência Lusa, que cita o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, em causa estava a redução dos postos de trabalho, falta de funcionários e sobrecarga horária.

O P3 contactou os CTT para obter resposta sobre o motivo dos atrasos dos postais e das restantes encomendas, mas não obteve resposta além do comentário citado no início do texto.