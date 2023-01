Casal espanhol encontra garrafa com mensagem portuguesa de 2010 – e está à procura do dono

A mensagem foi escrita em Abril de 2010 numa revista portuguesa. Apareceu numa praia da Galiza no domingo.

Carmen Jorge e o marido Óscar Fuentes estavam a passear no domingo pela praia da Lançada, na Galiza, quando viram uma garrafa de vidro que lhes captou a atenção. Estava mais degradada do que os restantes lixos trazidos pela agitação marítima dos últimos dias e parecia ter qualquer coisa no interior.

Depois de terem aberto a garrafa, encontraram um recorte de 25 de Março da revista Dica, da cadeia de supermercados Lidl, com uma mensagem escrita a caneta azul.

A partir desse momento, iniciaram a investigação para descobrir o paradeiro do dono, mas antes disso começaram pelo mais fácil: pesquisar o indicativo do código de barras e de onde vinha a revista. As pistas apontavam para Portugal.

Quanto à mensagem, parecia-lhes estar em português e parte dela dizia “Feliz Páscoa para todos”. É também legível a data: 1 de Abril de 2010. “Quando vimos que era em português, pensámos que também podia ser do Brasil ou de outro país, mas o código de barras que a garrafa ainda tem corresponde a Portugal”, explicou Óscar ao jornal La Voz de Galicia.

El enigmático mensaje en portugués que esconde la botella que encontraron Óscar y Carmen en la playa de A Lanzada https://t.co/aIh4Q32wT9 pic.twitter.com/pibAW8z5km — La Voz de Pontevedra (@vozpontevedra) January 9, 2023

Pouco tempo depois, decidiram partilhar uma fotografia da descoberta nas redes sociais "e as pessoas confirmaram-no”, começa por explicar ao P3 Carmen Jorge. Além disto, procuravam ajuda, idealmente de algum português, para descodificar o resto da mensagem. Foi o que aconteceu quando uma pessoa escreveu nos comentários que as palavras eram “areia” e “árvore”. “Acreditamos que a garrafa foi atirada ao mar na praia da Areia, em Árvore (Vila do Conde)”, acrescenta Carmen.

O casal guardou a garrafa e continua à procura do dono, não para devolver a mensagem, mas “para lhe dar um abraço e partilhar um prato de bacalhau”.