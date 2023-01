O direito à greve no Reino Unido: um mundo de pernas para o ar

Diante de uma nação vergada por greves em catadupa entre correios, maquinistas, enfermeiros, paramédicos, serviços aduaneiros, trabalhadores da administração pública, instrutores de condução e em breve professores, bombeiros e médicos, chega agora a resposta do Governo de Sua Majestade.

Desenganem-se, no entanto, se pensam ser a mesma baseada na negociação ou ingénua entreajuda. Não, e muito antes pelo contrário, ou não estivesse o Parlamento a legislar a obrigatoriedade de serviços mínimos para bombeiros, paramédicos e maquinistas, serviços mínimos esses ajuizados pelo Governo, sob pena de despedimento por justa causa para quem não cumpra o determinado.

E se nos sectores da saúde, educação, transporte e energia ainda estamos em negociações, a obrigatoriedade de serviços mínimos com igual despedimento por justa causa está em cima da mesa caso não se chegue a acordo. A isto, juntamos o direito da entidade patronal de processar os sindicatos que não cumpram a lei, sindicatos esses obrigados a indemnizar empresas e serviços públicos em função dos danos causados, mais a respectiva quebra de produtividade. Ou seja, o mundo de pernas para o ar e o patronato com a faca e o queijo na mão.

E assim será quando a perda do vínculo laboral é a espada de Dâmocles por cima das nossas cabeças. Isto num país onde já é ilegal protestar, seja individualmente ou em grupo, em nome da ordem pública. Em nome dos bons costumes. Os mesmos bons costumes contra os quais o bloqueio de estradas e passagens é igualmente ilegal e para todos os casos penas de prisão de pelo menos um ano e multas a começar nas 2500 libras. Em nome da economia, pois claro, mas a economia de poucos em detrimento de todos os outros e todos os outros somos nós.

Sejamos claros, a luta pelos direitos cívicos está desde sempre associada a uma luta pela liberdade e a sua restrição não se aplica apenas a maquinistas, paramédicos e bombeiros mas a todos, quando o que é válido para uns hoje é universal amanhã.

No eterno jogo da corda e depois de mais de um século de direitos humanos, de direito ao voto e férias pagas, direitos para as mulheres, direitos para as minorias, direitos LGBTQIAS+, os paralímpicos, o #MeToo, os movimentos climáticos, a equidade salarial, a meritocracia, a luta contra o nepotismo entre tantas outras conquistas e liberdades, eis que chega a resposta e a resposta começa pela escravatura laboral.

Sem o poder da greve, qual a força dos trabalhadores diante de um patronato parcial, injusto, impiedoso? Porque os há, a começar por quem governa e o exemplo vem mesmo de cima. E não, ninguém quer fazer greve pelo simples prazer de fazer greve. Mas todos queremos melhores condições de vida.

Porque os serviços nunca são mínimos mas gerais. E se no fim somos todos essenciais e indispensáveis, então paguem-nos em conformidade, começando desde já por se sentarem à mesa de onde nunca saímos.

O braço está estendido e a porta escancarada e se não nos apertarem a mão temos sempre a rua à espera. A rua mas também a polícia, polícia essa proibida de fazer greve ou organizar-se em sindicatos. Pelo menos por aqui. E agora sabemos porquê.