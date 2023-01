República(s) arco-íris

No passado dia 8, celebrámos o 13.° aniversário da aprovação da lei que assegura a igualdade no acesso ao casamento. Revi com enorme emoção o discurso histórico do então deputado Miguel Vale de Almeida. Voltei a ouvir frases que me marcaram, como a do final do seu discurso, quando afirma que no dia em que se celebrar um casamento entre dois homens ou duas mulheres em Portugal o arco-íris “será também um símbolo da nossa República”.